Когда закончится операция на Украине, сколько в ней пленных, убитых и воюют ли срочники: Отвечает Виктор Баранец

За час и даже за три часа такую масштабную операцию не подготовишь. Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

1. Что стало главной причиной военной спецоперации на Украине?

- Таких причин было три. Подготовка вооруженных сил Украины к атаке на ДНР и ЛНР. Заявление Зеленского о пересмотре неядерного статуса Украины. И отказ Запада договариваться с Россией о гарантиях безопасности и отказе Украине в приеме в НАТО.

2. Военная операция началась сразу после подписания Путиным Указа об этом. Значит, операция готовилась заранее?

- Да, это так. За час и даже за три часа такую масштабную операцию не подготовишь. Ибо нужно было сначала получить разведданные о военных объектах Украины (и базах НАТО на Украине), по которым требовалось нанести удары в первую очередь. Причем так, чтобы от этого не пострадали гражданские объекты. С филигранной точностью. Вся эта работа требовала времени.

3. Воюют ли в наших частях на Украине солдаты-срочники?

- Нет. Приказы министра обороны России и начальника Генштаба категорически запрещают привлекать срочников к боевым действиям. В боевых порядках наших войск - только офицеры и солдаты-контрактники. Это люди, которые служат уже по 3-4 года или даже по 5-10 лет.

Сегодня в составе Вооруженных сил России почти 500 тысяч солдат и сержантов-контрактников, а в спецоперации задействовано их десятая часть - около 50 тысяч. Так что никакой необходимости привлекать к боевым действиям пацанов, пришедших в армию по призыву на 12 месяцев, нет.

4. Украинские СМИ сообщают о тысячах "убитых" российских военных. Это правда?

- Это брехня. Залп информационной войны против России. Минобороны РФ не скрывает, что и убитые и раненые с нашей стороны есть. Но не в таких немыслимых количествах. Почему не называются точные цифры? Да потому, что во время боевых действий данные о потерях - военная тайна. Вон США воевали в Афгане 10 лет, а данные о потерях личного состава до сих пор не раскрыты.

Если бы украинские данные о таком числе убитых россиян соответствовали действительности, все дороги от фронта были бы забиты санитарными машинами. И десятки госпиталей были бы забиты ранеными.

А уж спутники космической разведки США этого бы не проморгали. И Запад на этом "оттянулся" бы по полной. Но они не видят массового разворачивания полевых госпиталей. Даже на завравшихся украинских сайтах нет фото таких госпиталей.

5. Сколько украинских и российских военных попали в плен и как к ним относятся?

- Точные данные вряд ли скоро появятся. Можно говорить лишь грубо: попавших в плен украинских военных уже более 1000, а россиян - несколько десятков. Причем, украинцы нередко сдаются в плен целыми подразделениями в 50 - 100 человек. С нашей стороны такого нет.

А вот то, что над российскими пленными украинцы издеваются, содержат в скотских условиях, не кормят, заставляют кричать на видеокамеру "Слава "Украине!".

У нас же совсем другое отношение. Вы видели, как россияне обращались с украинскими морпехами, взятыми в плен на острове Змеиный. Их вежливо доставили в Севастополь, накормили, взяли расписку о том, что больше не возьмут в руки оружие и отвезли на границу с Украиной. Правда, оказавшись дома, некоторые украинские вояки начинают врать о "зверствах" россиян.

Военнослужащие Вооруженных сил Украины, добровольно сложившие оружие в Луганской области. Фото: Станислав Красильников/ТАСС

6. На украинских и западных сайтах мелькают кадры сожженных колонн российской бронетехники. Что это?

- "Сожженных колонн" бронетехники нет. Есть кадры, на которых горят, например, пара наших бронемашин.

Да, несколько БМП или БТР украинцам удалось подбить и зажечь. После этого они не поленились "для картинки" стянуть в кучу эту горящую бронетехнику, написать на них тактический знак "Z" и позвать журналистов. Постановочные ролики - банальный прием дезинформаторов.

7. Некоторые СМИ Украины сообщают, что у "москалей" осталось лишь на 3-4 дня запасов ракет, боеприпасов и топлива. Так ли это?

- Эта ложь, скорее всего, относится к украинскому войску. Многие его группировки уже в окружении, пути поставок им боеприпасов и топлива перерезаны. С каждым днем дефицит этого "добра" все острее. Да и нельзя забывать - наши ракетные удары вывели из строя многие украинские оружейные склады и нефтебазы. Скоро им нечем будет стрелять, а баки боевых машин опустеют.

Что касается Российской армии, то еще до начала операции вся логистика переброски была основательно просчитана. На сей счет у нас есть большой опыт. Вспомните операцию в Сирии. За тысячи километров нашим военным туда поставили все нужное для долгого ведения боев. Операции такого уровня готовятся Генштабом и тылом несколько месяцев, все просчитывается и с запасом резервируется.

8. Чем тактика действий Российской армии отличается от НАТОвской.

- Тот, кто наблюдал за армией США при взятии городов (например, в Ираке), знает, что американцы сначала "утюжат" город. Если же враг сопротивлялся его позиции в городе превращали в «груды щебня». По принципу «чем больше бомб, тем живее твои солдаты».

У нас совсем иная тактика - беречь города от разрухи. Не бить по жилым домам, школам, больницам... Задача — не озлобить местное население, не сделать врагом еще и его. Поэтому Российские войска не используют минометы для ударов по городам.

9. Зачем наши саперы взорвали дамбу Северо-Крымского канала?

- Это превентивная мера во благо Крыма. Теперь мы можем управлять поставкой воды на полуостров. В противном случае могла случиться "водная диверсия" и "потоп".

10. Чем может обернуться для украинцев бесконтрольная раздача оружия населению?

- Такое преступное решение несет в себе "универсальные" беды. Во-первых, резко насытился черный рынок оружия. Как пишут киевские сайты: "Продаю АК-47 и 500 патронов к нему. Недорого".

Во-вторых, тысячи стволов уже попали в руки криминала. Начались нападения на банки, магазины, простых горожан. Это уже махновщина.

11. Когда закончится спецоперация?

- Сегодня в мире нет Нострадамуса или бабы Ванги, которые могли бы точно ответить на этот вопрос.

Слишком много факторов влияют на ход операции.

Киев затягивает переговоры, выкраивая время для перегруппировки сил и в ожидании военной помощи от США и НАТО. Если такая помощь пойдет через Польшу или Румынию, у нас найдутся еще высокоточные "Калибры", чтобы караваны оружия разбить. Ведь главная задача операции - демилитаризация Украины.

Но операция могла бы закончиться хоть завтра, если бы Зеленский приказал украинской армии прекратить огонь, объявил о формировании правительства народного доверия, а сам - о своей отставке. Возможно, это был бы лучший выход. Ну, чтобы россиянам не пришлось принимать капитуляцию Украины не в Киеве, а в немецком Карсхорсте, - где маршал Жуков принимал безоговорочную капитуляцию фашисткой Германии...

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