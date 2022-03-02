России приходится защищать свое будущее

Спецоперация на Украине – вынужденная мера для того, чтобы не возникли риски, которые несли бы угрозу самому существованию России Фото: REUTERS

Еще недавно война в Европе казалась невероятной, а военное столкновение России с Украиной невозможным. Однако сейчас, с началом военных действий, такое развитие событий кажется логичным следствием многолетней политики Украины. Конфронтация оказалась совершенно неизбежной, и сегодня на территории Украины Россия защищает не только народы Донбасса, но и свое собственное будущее.

Молниеносное развитие специальной военной операции, которую 24 февраля Россия стала проводить на территории Украины, не прогнозировалось никем из экспертов и было огромным сюрпризом для всего мира.

В своем обращении президент Владимир Путин подчеркнул, что действия России – «это самозащита от создаваемых нам угроз и от еще большей беды, чем та, что происходит сегодня». Затем, во время встречи с представителями крупного бизнеса, он добавил, что спецоперация на Украине – вынужденная мера для того, чтобы не возникли риски, которые несли бы «угрозу самому существованию России». Нам не оставили шансов поступить иначе, подытожил Путин.

В непрекращающемся потоке новостей о военных действиях и экономических потрясениях, среди сотен комментариев политиков и экспертов эти фразы затерялась, хотя именно они объясняют позицию России.

Защита жителей Донбасса от украинской агрессии была лишь одной из причин для спецоперации. В конце концов, на протяжении восьми лет, начиная с 2014 года, Россия и так оказывала самую разнообразную помощь жителям Донбасса. Дело не только в Донбассе. Дело в стремлении Украины заполучить ядерное оружие.

Последней каплей стало заявление украинского лидера Владимира Зеленского о намерении выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия. Эти слова должны были стать подлинным скандалом. Раньше на такое решалось только одна страна – Северная Корея. Но слова Зеленского возмутили только Россию. Страны Запада остались безучастными и спокойными.

После заявления Зеленского Украина уже через один-два месяца могла бы выйти из Будапештского соглашения, запрещающего ей ядерное оружии. И не надо долго гадать, чтобы понять: оружие на Украину с удовольствием поставил бы Запад, тем более что системы запуска здесь остались с советских времен.

В результате подлетное время ядерных ракет до крупных городов России сократилось бы с десяти-пятнадцати до двух минут. И если за пятнадцать минут наши системы ПВО могут сработать и предотвратить удар, то за две минуты это невозможно: почти минута уходит только на доклад о запуске вражеских снарядов.

При такой угрозе России пришлось действовать решительно и быстро. Потому что после установки ядерных ракет на Украине Запад стал бы говорить с нами исключительно с позиции силы и шантажа.

Попытки получить от Запада гарантии безопасности и нераспространения ядерного оружия не увенчались успехом. «Все попытки по нулям», - объяснял Путин на встрече с бизнесменами.

Решение стало единственным: сейчас же подавить военную инфраструктуру Украины и на корню уничтожить возможность возникновения ядерной угрозы под боком у России.

Получить на границе персональную «Северную Корею», причем нарочито враждебную, \ недопустимо. Тем более с учетом территориальных претензий Украины, которая не признает самоопределение Крыма, и мечтает о его аннексии.

Именно поэтому одна из целей спецоперации была названа непривычным словом «демилитаризация». Что значит «демилитаризация»?

Это отказ от подготовки к войне, уничтожение оружия и боевой техники или, проще говоря, разоружение.

Вторая цель – денацификация, или очищение от нацистской идеологии.

Другими словами, военная спецоперация направлена против двух столпов нынешней идеологии Украины: антироссийской и военной риторики.

Нынешняя военная операция направлена в защиту не только Донбасса, но и России, нашего будущего и будущего наших детей.

Об этом 1 марта сказал и министр обороны Сергей Шойгу: «Главное для нас – защитить Российскую Федерацию от военной угрозы, создаваемой странами Запада, которые пытаются использовать украинский народ в борьбе против нашей страны». Именно поэтому, по словам Шойгу, российская армия продолжит специальную военную операцию на Украине до достижения поставленных целей.