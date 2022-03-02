Спроса хватит на месяц: Что происходит на рынке жилья в Москве

Риэлторы заявили, что спроса на жилье в Москве хватит еще на месяц Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

С рынка жилья нынче приходит противоречивая информация. Какие-то издания пишут об ажиотаже, кто-то обещает обвал. После того, как Центробанк поднял ключевую ставку до 20%, часть банков свернули выдачу ипотеки. Поскольку вроде как кто ж ее будет брать под 20 с лишним процентов… При этом информация все время меняется. То вроде как и льготные кредиты перестают выдавать, то все-таки выдают, то рассказывают о возможном (но не для тех, кто уже кредиты взял) изменении условий для программ с господдержкой…

ЧТО ГОВОРЯТ РИЭЛТОРЫ И ЗАСТРОЙЩИКИ

-Не то, чтобы прямо ажиотаж, но некоторое количество людей действительно ломанулись покупать квартиры, - рассказал «КП» член совета Гильдии риэлторов Москвы Роман Вихлянцев.

В основном, по словам риэлтора, это те, кому уже была одобрена ипотека. Сейчас ее можно взять на покупку новостройки по ставкам от 19% до 23%. На таких условиях берут только небольшие суммы — один-два миллиона (речь о Москве), - если срочно нужна доплата.

Остались и покупатели с семейной ипотекой.

-Вчера (то есть во вторник — прим.ред.) некоторые банки пытались прекратить ее выдавать, но потом снова начали, - говорит Роман Вихлянцев.

Самый интересный вопрос — прогнозы.

-Думаю, что остаточного спроса в Москве хватит где- то на месяц. Многие поснимали деньги из банков и хотят быстро их куда-то вложить, но не у многих этих денег достаточно для покупки недвижимости без ипотеки, - утверждает эксперт. - Уже сейчас на вторичном рынке можно найти квартиры с хорошим дисконтом. Это те случаи, когда людям в силу каких-то обстоятельств — например, рушится бизнес — срочно нужны деньги. Но это не массовое явление. Скорее всего, дальше рынок ждет стагнация — просто не будет сделок.

Застройщики уже наперебой объясняют, почему на падение цен на жилье рассчитывать не стоит — скорее все просто встанет. Во-первых, опять всплыли проблемы со стройматериалами. Даже в массовом жилье доля импортной составляющей, если верить оценкам застройщиков, - до 20-25%. А во-вторых, для строительных компаний тоже взлетели в цене кредиты. А строиться ниже себестоимости никто не собирается.

ЧТО ЗАЯВЛЯЮТ ВЛАСТИ

-Для сохранения доступности жилья для граждан необходимо сформировать «ипотечное меню», которое включит в себя все имеющиеся программы и повысит их адресность, - заявил во вторник, выступая на «правительственном часе» в Совете Федерации, министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин.

Он сказал, что Минстрой считает необходимым поддержать льготные ипотечные программы — иначе строительство встанет.

Чуть раньше вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что уже разрабатывается антикризисный план по защите рынка строительства жилья, и что льготные ипотечные программы продолжат действовать. Работа над документом, по его словам, идет «фактически в круглосуточном режиме».

Правительство тем временем во вторник пообещало льготную ипотеку дополнительной категории граждан - сотрудникам отечественных IT-компаний (на каких условиях, пока неизвестно — их должны проработать).

КСТАТИ

А ЧТО С АРЕНДОЙ

Рынок аренды жилья на этом фоне резко ожил. Изменения ставок пока не наблюдается, но агентства недвижимости рассказывают про ажиотаж, причем с обеих сторон. Прибавилось число тех, кто решил сдавать квартиру, не надеясь больше в нынешней ситуации ее выгодно продать. Но и со стороны интересующихся съемом — тоже шквал звонков.

-Наше агентство арендой почти не занимается, но я вынужден выделить сотрудника, чтобы обслужить хотя бы своих знакомых, которым вдруг всем одновременно резко понадобилось что -то сдать и снять, - рассказал «КП» топ-менеджер одной из риэлторских фирм. - Возможно, это объясняется тем, что в Москве сейчас вообще резкий подъем деловой активности. Все немедленно забыли про коронавирус и пытаются что-то спасать и что-то делать, в зависимости от своего понимания ситуации.

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