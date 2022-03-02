Тяжелобольному Юрию Антонову стало хуже

77-летний певец отменил концерт Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Юрий Антонов давно испытывает проблемы со здоровьем. Он перенес несколько операций, передвигается с палочкой. А не так давно Юрию Михайловичу стало хуже.

Юрий Антонов рассказал о своем состоянии. Артист до сих пор продолжает восстанавливаться. Из-за проблем со здоровьем он вынужден отменить свой концерт, который должен был состояться в начале апреля.

Юрий Михайлович каждый божий день проводит в больнице. "У меня была операция на колене, и сейчас каждый день в госпитале я прохожу реабилитацию. Но реабилитация идет так туго", - поделился 77-летний Антонов.

Измученный болью композитор не скрывает, что чувствует себя неважно. "Здоровье, возраст... У меня на одном колене прошли три операции", - делился артист.

Последнюю операцию он делал в частной клинике в Вене, о чем сам рассказывал. "Мне провели очень тяжелую операцию по замене искусственного сустава. Операция шла более трех часов! Очень болезненная!.." - говорил музыкант.

Отметим, злоключения исполнителя суперхита "На улице Каштановой" начались после разрыва мениска в 2018 году. "По уму я должен лежать на кровати. У меня большие проблемы со здоровьем. Тяжелая история. Боли в колене постоянно мучают. Год не выходил из дома.." - делился Юрий Михайлович.

В огромном загородном особняке артист держит много животных. Обслуживающий персонал помогает ему по хозяйству. "Живу в Подмосковье, рядом лес", - говорил он.