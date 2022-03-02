Отчисляют, избивают, оскорбляют: на Западе объявили войну простым россиянам по национальному признаку

В Германии отстранили от должности главного дирижера Мюнхенского филармонического оркестра Валерия Гергиева — контракт с ним должен был закончиться в 2025 году. Об этом заявил мэр города Дитер Райтер. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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С каждым днем фиксируется все больше случаев дискриминации россиян по национальному признаку в Европе и Америке. Нападкам и травле подвергаются как известные личности, так и простые россияне, далекие от политики и вообще публичной деятельности.

В Германии отстранили от должности главного дирижера Мюнхенского филармонического оркестра Валерия Гергиева — контракт с ним должен был закончиться в 2025 году. Об этом заявил мэр города Дитер Райтер.

«Мюнхен расстается с Валерием Гергиевым. С этого момента больше не будет концертов Мюнхенского филармонического оркестра под его руководством», - говорится в заявлении.

Власти потребовали от всемирно признанного артиста покаяться за конфликт на Украине. В ультимативной форме Райтер заявил, что Гергиев обязан «ясно и недвусмысленно дистанцироваться» от происходящего. Однако дирижер, по словам мэра Мюнхена, не выполнил установленное требование.

Аналогичным образом начали травить оперную певицу Анну Нетребко. Руководство миланского театра «Ла Скала» уклончиво написало в своем Инстаграме, что артистка не выступит в мартовских спектаклях из-за болезни. На что дива ответила: «Я здорова, но не приеду. Это неправда».

Чуть позже Анна Нетребко написала пост, в котором сообщила, что взяла паузу на размышление, поскольку ситуация слишком серьезна.

«Заставлять артистов и любых общественных деятелей высказывать публично свои политические взгляды и осуждать свою Родину - это неприемлемо!», - добавила артистка.

БИЗ ГИМНА И ФЛАГА

Под каток русофобии попали российские спортсмены. Долго не могли определиться со своим решением ФИФА и УЕФА. В итоге под давлением западных политиков они договорились отстранить сборную России и российские клубы от любых международных матчей до специального уведомления. Ранее Польша, Чехия и Швеция отказались играть с нашей сборной в стыковых матчах.

«Подобные действия вносят раскол в мировое спортивное сообщество, которое всегда придерживалось принципов равенства, взаимного уважения и независимости от политики», - говорится в заявлении Российского футбольного союза.

После того, как многие иностранные спортсмены выступили против участия в соревнованиях атлетов из России, Комиссия спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР) решила действовать на опережение и объявила, что не будет участвовать в совещании МОК.

«Прежде всего мы расцениваем данные рекомендации как дискриминацию по национальному признаку. В данном случае это касается российских и белорусских спортсменов. К большому сожалению, это явный признак трансформации международного спорта в инструмент политических игр, - говорится в заявлении ОКР. - Для нас очевидно, что все решения принимались под мощным давлением извне, со стороны сил, далёких от понимания принципов целостности олимпийского движения и невмешательства политики в спорт».

В итоге МОК постановил допустить к соревнованиям россиян и белорусов как нейтральных атлетов - без гимна, без флага.

Аналогичным образом начали травить оперную певицу Анну Нетребко. Фото: Алексей БУЛАТОВ

ПОД УДАРОМ ДАЛЬНОБОЙЩИКИ И СТУДЕНТЫ

Начали травить и обычных граждан России. О случаях издевательств ранее сообщила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. Фиксируются нападения на российских дальнобойщиков, случаи повреждения машин.

Значительный удар на себя приняли российские студенты, находящиеся сейчас на учебе за рубежом. Уже есть отчисления их из вузов Франции и Бельгии, особенно усердствуют чешские преподаватели — за пару дней произошло несколько инцидентов, когда профессора отказались учить русских студентов и потребовали от них покинуть лекцию. Одной россиянке пришел отказ на поступление в частную школу, где черным по белому было написано: «Ваши баллы достаточно высокие для поступления, но в нынешней ситуации мы не будем принимать студентов из России и Белоруссии».

В прошлые выходные неизвестные дважды атаковали русский ресторан в Вашингтоне. Были разбиты стекла, на стенах появились антироссийские лозунги. Полиция города заявила, что заведено расследование этого инцидента.

РУССКИМ ВХОД ЗАПРЕЩЕН

Соцсети пополняются историями наших соотечественников, столкнувшихся с открытой русофобией.

«Нам отказали в съеме квартиры, которую мы ждали два месяца, - признается семейная пара россиян, живущих в американской Пенсильвании. - Хозяин квартиры - обычный рядовой американец - заявил: «Если я вам одобрю аренду, то это будет значить, что я поддерживаю Россию».

В немецком Штутгарте владелец ресторана запретил обслуживать посетителей с паспортом РФ. На сайте заведения появилась надпись: «Посетители с российским паспортом в нашем ресторане не приветствуются». Довольно быстро сами немцы обвинили хозяина заведения в нацизме, а рейтинг его ресторана рухнул.

В Голландии россияне из-за непрекращающихся угроз были вынуждены обратиться в посольство РФ. От некоторых требуют, чтобы они немедленно покинули страну, иначе - угрожают физической расправой.

«СОБИРАЙ ЧЕМОДАН И ВАЛИ!»

Особой ненавистью к России воспылала Британия. Россиянка, живущая в Лондоне, рассказала, что на нее в центре города напал неизвестный мужчина.

«На меня наорал взрослый мужчина украинец за то, что я русская. Как можно обматерить незнакомца?! Я не знаю, как он понял, что я русская, может быть, увидел экран телефона», - говорит девушка. Но можно считать, что ей еще крупно повезло. Другой россиянке, живущей на северо-востоке Англии, неизвестные прокололи колеса автомобиля и разбили окна дома. А другой гражданке России работодатели предложили уволиться - мол, национальность не та.

Серьезной травле подвергаются дети, учащиеся в английских школах, как элитных, так и обычных: над ними насмехаются, их избивают, закидывают яйцами и рвут вещи. «Ты преступник» или «Собирай чемодан и вали в свою Россию» - это самое мягкое, что слышат русские школьники. Некоторым на партах рисуют свастику.