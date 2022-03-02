«Здесь вам не отель»: среди поляков растет раздражение наплывом украинских беженцев

Автобус с украинцами готовится отправиться в Польшу. Фото: REUTERS

Видеоролики с хаосом на украинско-польской границе облетелеи уже весь интернет. Как пишет польский портал «Wiadomosci», в Польшу может приехать от одного до пяти миллионов беженцев с Украины. Уже пересекли границу 450 тысяч человек, но это число может стремительно возрасти по мере того, как российские войска будут продвигаться вглубь территории Незалежной.

Многие поляки не очень рады перспективам получить у себя на родине несколько миллионов гостей. А с учетом того, что министр семьи и социальной политики Марлена Малонг сообщила о решении Варшавы открыть рынок труда для граждан Украины, местные начинают закипать.

Вот текст, опубликованный на одной из страниц польских соцсетей.

«Уважаемые волонтеры, очень просим предупредить всех людей, что они не клиенты турфирмы и в пятизвездочный отель их не привезут. Поляки не обязаны предоставлять какие-то суперусловия и обслуживать приезжих. Идет много жалоб от польских жителей, что приезжают украинцы, покрутят носом, посмотрев ,что кухня общая на две разных комнаты для разных семей, и уходят молча. Просьба к волонтерам - необходимо фильтровать тех, кто нуждается по-настоящему в жилье, и тех кто хочет комфортные условия. Последние, пусть ищут себе жилье сами».

Значительной проблемой для многих беженцев стал обмен валюты, ведь мало кто хочет принимать гривну, будущее которой весьма туманно. «Мы не принимаем гривну уже несколько дней с момента ее открытия», - сообщили корреспондентам польского издания «Dziennik Wschodni» в одном из обменных пунктов Люблина.

К слову, на грубое обращение поляков жалуются не только украинцы, но и граждане других стран. Например, на аккаунте «Би-би-си» в «Твиттере» было опубликовано интервью с жителем Нигерии, спасавшимся с Украины, который пожаловался на офицеров на польско-украинской границе. В материале высказывалось предположение, что польская пограничная служба относится к людям на границе «как к животным».