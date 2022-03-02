Пугают матерей: Украинцы "отправляют" российских ребят в армию с 16 лет

Дмитрий Ионин опроверг фейк про снижение призывного возраста Фото: СОЦСЕТИ

ФЕЙК: В России снизят призывной возраст до 16 лет.

По мессенджерам рассылается «скриншот» с сайта агентства ТАСС. В новости говорится, что «7 марта Госдума рассмотрит вопрос о снижении призывного возраста до 16 лет».

Ссылка стоит на депутата Дмитрия Ионина. Он «говорит», что из подростков необходимо воспитывать настоящих мужчин и защитников Отечества до того, как они пропитаются западными ценностями и псеводгуманизмом».

НА САМОМ ДЕЛЕ: Эта утка слеплена на ровном месте. Во-первых, такой заметки на сайте ТАСС не было и нет.

Во-вторых, сам Дмитрий Ионин заявил, что ничего подобного не говорил:

«Очевидно, что подобных инициатив у нас в России в принципе не выдвигалось. Тем более с подобными обоснованиями», - написал он у себя в инстаграме.

Более того, авторы фейка настолько несерьезно подошли к делу, что даже не проверили список депутатов. Дмитрий Ионин с сентября в Госдуме не числится - сейчас он заместитель губернатора Свердловской области.

Призывной возраст в России - 18 лет и менять его никто не планирует.

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