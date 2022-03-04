После 40 лет нужно регулярно проверяться на различные виды рака

Наталья Хартукова, главврач клиники НАКФФ

Успех лечения любой болезни, особенно – онкологической, напрямую зависит от того, насколько быстро ее удалось «вычислить» в организме. О современных комплексных программах медицинского обследования, онкоскринингах, ранней диагностике и начале успешного лечения рака рассказала главный врач медицинской клиники НАКФФ Наталья Хартукова.

НЕ ПРОСТО ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ

- Наталья Евгеньевна, в последнее время часто слышим о такой услуге как check-up – общая проверка здоровья. Какие виды скрининга действительно необходимы пациентам? Чем отличается check-up от привычной диспансеризации?

- Выбор программ check-up сегодня огромный. Например, для детей, молодых, пожилых, мужчин или женщин. Check-up бывает сердечно-сосудистый, гастроэнтерологический, урологический, гинекологический, пульмонологический и так далее, в зависимости от того, какие органы исследуют. Наконец, check-up может выявлять и определенные болезни – чаще всего онкологические. Специалисты ищут признаки злокачественных опухолей в разных частях тела с помощью медицинской визуализации и лабораторных анализов. В клинике НАКФФ мы проводим все виды check-up.

От обычной диспансеризации check-up отличается тем, что он более эффективен, помогает выявлять большое количество разных заболеваний более точными методами на ранних стадиях. Благодаря этому лечение будет проще, быстрее, дешевле, с меньшим ущербом для качества вашей жизни.

- Помогает ли общая проверка здоровья обнаружить рак на начальных стадиях или обезопасить от его появления?

- Именно в этом и заключается суть check-up – не только выявлять опухоли на ранней стадии, но и постараться предотвратить их появление. Раковая опухоль не растет на ровном месте, ни с того ни с сего. Сначала запускаются предраковые процессы, которые протекают несколько лет. Именно их и можно вовремя выявить и вылечить, тогда раковая опухоль вообще не появится.

Если эта фаза уже пропущена, с помощью check-up можно «поймать» рак на месте (in situ), или рак нулевой стадии – это неинвазивная опухоль, которая не проникла глубже слизистой оболочки. В таком случае врач просто удаляет часть слизистой оболочки желудка, кишечника, шейки матки или другого органа, где выявлена начальная опухоль. Как правило, после этой минимально травматичной эндоскопической процедуры человеку не потребуется никакое другое лечение.

Но даже если здесь не успели, всё равно рак лучше выявить на первой стадии, чем на второй или третьей. И даже на третьей стадии лучше, чем на четвертой. Чем раньше выявлена болезнь, тем больше шансов ее вылечить, и тем дольше проживет человек после лечения.

КОНТРОЛЬ САМОЧУВСТВИЯ МИНИМУМ РАЗ В ГОД

- А что можно сделать для ранней диагностики болезни? Какие обследования пройти?

- При скрининге, к примеру, опухолей пищевода и желудка проводится гастроскопия. С ее помощью можно выявить не только рак, но и заболевания, которые к нему приводят. Чтобы обезопасить себя от опухоли кишечника, нужно проходить колоноскопию 1 раз в 10 лет, если всё нормально, или сдавать кал на скрытую кровь 1 раз в год, ПЦР на фекальную ДНК 1 раз в 3 года и виртуальную колоноскопию 1 раз в 5 лет.

У наших врачей сейчас большой арсенал инструментов для выявления практически любых опухолей и предраковых заболеваний. Уже существующие опухоли легкого могут быть найдены раньше с помощью низкодозовой компьютерной томографии. А новообразования органов брюшной полости и забрюшинного пространства можно увидеть и на УЗИ – например, опухоли печени, поджелудочной железы, яичников, почек, надпочечников.

У женщин основной способ раннего обнаружения рака груди – маммография, в некоторых случаях – МРТ молочных желез. Для скрининга рака шейки матки применяется жидкостная цитология раз в 3 года или цитологический мазок плюс ПЦР на папилломавирус высокого онкогенного риска 1 раз в 5 лет. У мужчин основной способ скрининга рака простаты – анализ крови на ПСА.

МЕДИЦИНА НЕ СТОИТ НА МЕСТЕ

- Для многих онкологический диагноз – это страшный приговор. Как безболезненно прийти к «принятию» и начать действовать?

- Вряд ли диагноз можно принять безболезненно. Но и впадать в отчаяние не нужно. Вы можете погоревать несколько дней, но чем быстрее сможете взять себя в руки и начать бороться за свою жизнь, тем больше шансов на победу. Даже если болезнь выявлена поздно и признана неизлечимой, вам наверняка удастся отвоевать у рака ещё 3-7 лет активной жизни.

Медицина быстро развивается, уже сегодня используются высокоэффективные системные методы лечения, которые работают даже на 4 стадии рака. Описаны случаи долговременной выживаемости пациентов, которые пролечились 10-15 лет назад по поводу рака 4 стадии. Годы идут, рак не возвращается, так что не исключено, что онкология действительно ушла навсегда.

- Некоторые люди панически боятся обращаться к врачам, даже подозревая проблему, боятся услышать диагноз и надеются, что всё «как-нибудь само собой рассосётся»…

- Человек, который боится пойти к врачам с проблемой, похож на страуса, который засунул голову в песок и надеется, что лев его не увидит. Раковая опухоль или есть, или нет. Это факт, который не зависит от того, пойдете ли вы к врачу.

Если опухоли нет, то после обследования вы наконец избавитесь от психологического груза, который лежит на вашей душе. Если раковая опухоль есть, то очевидно, что её лучше выявить как можно раньше. Не обращаясь к врачу, больные раком пациенты фактически обрекают себя на смерть, хотя при своевременной помощи могли бы прожить ещё много лет, не исключено – десятки лет.

НА ЗАМЕТКУ

Кто входит в «группы риска» по онкозаболеваниям

- Каждый, кому исполнилось 50 лет, так как именно в этом возрасте резко повышается риск онкопатологий, - говорит Наталья Хартукова. - Но в последнее время опухоли «молодеют» – например, на рак кишечника в США по новым рекомендациям начали проверять уже с 45 лет. У женщин скрининг рака шейки матки начинают с 21 года, а рака молочной железы – с 40 лет, при отягощенном семейном анамнезе – с 35 лет.

Если вы планируете проверяться на различные виды рака, то целесообразно это делать, начиная с 40-летнего возраста. Смысл обследоваться раньше есть в том случае, если у вас в семье были случаи раннего развития злокачественных опухолей или есть множественные факторы риска. Например, курение, ожирение, перенесенное в прошлом облучение, гормональная терапия у женщин.

ВОПРОС РЕБРОМ

На что обратить внимание, выбирая check-up?

1. Прежде всего, в лечебном учреждении должны быть хорошие диагностические возможности - КТ, МРТ, современные лабораторные исследования.

2. Уточните, применяются ли молекулярно-генетические исследования и проводится ли персонализированное медикаментозное лечение рака.

3. Узнайте, делают ли операции, проводят ли их малоинвазивным способом - лапароскопия, торакоскопия, эндоскопические операции при раке ранних стадий.

Внимание! Насторожиться стоит, если вас отправляют домой и назначают только симптоматическое лечение. Это значит, что реального лечения вам не предоставят.

Но особенно нужно насторожиться, если вам предлагают нетрадиционные методики: пиявки, остеопатию, травы, заговоры и т.д. Подобным можно заниматься только в перерывах между эффективными процедурами.