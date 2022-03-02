Apple объявила о приостановке продажи своих товаров в России. Фото: Алексей БУЛАТОВ

«ВРЕМЯ ОЖИДАНИЯ УВЕЛИЧИЛОСЬ»

Это официально: Apple объявила о приостановке продажи своих товаров в России. Айфоны, макбуки и прочую технику американского технологического гиганта нельзя теперь заказать через сервисы компании онлайн, невозможно купить и в официальных магазинах - с утра 2 марта они просто не открылись.

В крупных сетях бытовой техники и без того последние несколько дней коллапс. Полки стремительно пустеют, несмотря на растущие цены. Как выяснили в Price.ru, только за минувшие выходные ценники на технику Apple подскочили на 7%. Клиенты обрывают телефоны call-центра, где им сходу сообщают: «…в связи с ситуацией на рынке и ажиотажным спросом на технику, время ожидания ответа значительно увеличилось». А тут еще новости о приостановке поставок. Результат - на крупнейших площадках айфоны и макбуки купить невозможно. Хотя еще пару дней назад они продавались.

- Нам пришел запрет на продажу всей техники Apple, которая есть в наличии, - рассказал мне консультант в магазине сети DNS. - Почему, когда появится и по каким ценам, никто не знает. Такая ситуация по всей России.

При желании в более мелких интернет-магазинах найти последний айфон можно, правда стоить он будет в районе 150 тысяч рублей. А вот «яблочные» компьютеры полностью раскупили за выходные. В сети уже появляются «заманчивые предложения» купить новый макбук за миллион рублей с лишним.

«ТАКОГО В ИСТОРИИ НЕ БЫЛО И НЕ БУДЕТ»

- А еще прошел слух, что при обновлении техники Apple она перестанет работать. Это действительно так?

- С существующим оборудованием ничего не будет. Поддаваться истерике бессмысленно, - уверен ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. - По этому поводу нет санкций и нет случаев отключения уже проданного оборудования.

- Но многие советуют отключить автообновления. Якобы, если телефон или ноутбук обновится, то перестанет работать. Это действительно нужно?

- Это не имеет смысла по одной простой причине: если вас захотят отключить, запрет на автообновление вас не спасет, вас отключат. Если кто-то решит отключить все смартфоны в России, он это сделает. Но это крайние меры. Такого в истории не было. Я не думаю, что мы увидим подобное развитие событий.

- А почему объявлена приостановка продаж? Санкции же не объявлялись?

- Приостановка продаж связана только с техническими причинами: кредитование, страховка, торговая блокада России. Apple работают с почтовой компанией DHL, которая ушла из России. На данный момент продавать невозможно

(прим. ред. В DHL Express kp.ru сообщили, что временно приостановлена доставка грузов из/на Украину и в Россию. Доставка же из России и по стране возможна. Офисы работают).

Те пути, по которым они доставляли, в данный момент не работают. Все вполне логично.

- Не может ли это быть позицией компании?

- Это не связано ни с какой принципиальной позицией Apple. Это про деньги. Они всегда это делали. Например, с 24 февраля все техника, предназначенная для украинского рынка, пошла на Россию. Проблема в том, что нет понимания, какой сейчас курс рубля. Для поставщика это риски. Плюс нужно изменить принципы работы с компаниями, попавшими под санкции. До последнего момента Apple будет продавать все, что может продавать здесь.

- А еще производители техники AMD, Intel, Dell приостановили поставки своей продукции в Россию.

- У них ровно та же причина, что и у Apple.

ВОПРОС РЕБРОМ

Что будет с Apple Pay

Еще одна не самая приятная новость, связанная с Apple: компания «ограничила использование платежной системы Apple Pay. Это когда мы платим не картой, а телефоном. Что это значит?

Но на всякий случай всем лучше брать с собой пластиковые карты или наличные. Ведь если ваш банк «не санкционный», то магазин может не принимать платежи, поскольку имеет платежный терминал «санкционного» банка.

СОВЕТ ЭКСПЕРТА

Магазины включили осторожность

Глава аналитического агентства Content Review Сергей Половников:

- Компания Apple опубликовала письмо с максимально обтекаемыми формулировками. Поэтому магазины пытаются переждать всю эту ситуацию до получения полной информации. И когда Apple даст разъяснения, техника вернется на прилавки.

Тем , кто хочет перестраховаться, эксперт предлагает приобретать смартфон китайского производства, например Honor или Huawei, которые работают на китайской операционной системе Harmony OS. Или, на худой случай, кнопочный телефон.

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