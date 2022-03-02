Запрет на ввоз евро из ЕС: Эксперт объяснил, надо ли срочно покупать валюту

Эксперт напомнил, что начиная с 24 февраля россияне кинулись массово снимать наличные. Но паника стихает. Фото: Артем КИЛЬКИН

Евросоюз озвучил очередные санкции. Теперь в Россию запрещено «продавать, поставлять, передавать или экспортировать» банкноты евро. Что это значит и по кому может ударить?

- Это означает, что в ЕС хотят ограничить приток наличной валюты в Россию. Однако валюты в нашей стране сейчас много. В том числе и потому, что россияне не могли расходовать евро во время пандемии, когда международный туризм замер, - рассказал kp.ru Дмитрий Александров, стратег инвестиционной компании «Универ-Капитал». - Кроме того, банки активно формировали запасы банкнот, их достаточно. Валюты хватит. По большому счету, в стране сейчас даже больше валюты, чем надо россиянам.

Эксперт напомнил, что начиная с 24 февраля россияне кинулись массово снимать наличные. Но паника стихает. Тем более Центробанк резко поднял ключевую ставку и многие банки уже предлагают по депозитам в рублях больше 20% годовых. А по валютным — до 8%.

- А вообще, зачем нужны наличные в евро? Потратить их невозможно, - рассуждает Дмитрий Александров. - Часть сбережений надо хранить дома, часть на вкладах в разных валютах. Но это классическая рекомендация, которая позволяет в любой кризисной ситуации не паниковать.