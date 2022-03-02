Прохор Шаляпин: Украинские националисты организовали против меня, Филиппа Киркорова, Николая Баскова настоящий террор

Прохор Шаляпин: "Мне угрожают уже второй день расправой". Фото: Борис КУДРЯВОВ

Шоу-бизнес в соцсетях лихорадит. А после того, как телеграм-канал Верховной Украинской Рады опубликовал номера телефонов российских звёзд, поддерживающих спецоперацию на Украине (или просто ее не комментирующих), жизнь артистов превратилась в ад.

- Мне угрожают уже второй день расправой. Телефон разрывается от звонков и неадекватных сообщений. Украинские националисты организовали против меня, Филиппа Киркорова, Яны Рудковской, Николая Баскова настоящий террор.

Пишут гадости: «Мы тебя все равно найдём!»

Телефон Николая Баскова взломали хакеры. Мне с его номера звонили, я взял трубку, а там не Коля, а кто-то на украинском языке ругается.

Насколько я знаю, и Рудковской пришлось сменить номер мобильного, поскольку угрожали расправой не только ей, но и ее маленькому сыну Александру Плющенко. И мне пришлось вчера купить новую сим-карту. Я не понимаю, что происходит, почему моя гражданская позиция и поддержка России вызывает столько негатива в соцсетях. Я -патриот и никогда не променяю свои принципы на американский паспорт. Не знаю, на что рассчитывают националисты, нас не запугать такими фокусами, -сказал в беседе с kp.ru Прохор Шаляпин.

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