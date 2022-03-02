Российские звезды приняли участие в концерте «Я горжусь, что я русский!»

В первый день весны в студии телеканала RU.TV российские звёзды выступили с акцией поддержки в адрес наших ребят, которые в данное время участвуют в освободительной миссии Донецкой и Луганской Народных Республик.

Открыла концерт группа «Земляне» с песней «Трава у дома» – как символ того, что наши ребята должны скорее вернуться домой, к родным и близким. Основатель группы Владимир Киселёв поприветствовал зрителей.

Артисты спели свои лучшие песни, посвятив их тем, кто в настоящий момент выполняет важную и ответственную миссию. Российские исполнители пожелали освободителям мужества, стойкости и, конечно, скорее вернуться к своим семьям.

А главное, каждый артист высказался о важности мира. Музыка имеет величайшую объединяющую силу. Исполнители уверены, что песни помогут зрителям, смотревшим концерт онлайн, и ребятам, освобождающим ЛНР и ДНР сохранить мужество и верить в то, что всё будет хорошо.

В концерте приняли участие группа «Земляне», ВладиМир, Анна Семенович, Маша Вебер, ЮрКисс, Саша Попова, IVAN, Елена Север, Александр Шоуа & группа «Непара», Ирина Дубцова, группы «Русские» и СПб!.

Ведущими концерта выступили радио- и телеведущая Алла Довлатова и певец ЮрКисс.

«Мы, артисты, как никто, понимаем, как важно сегодня всеобщее единение. Я желаю нам всем мира! Желаю ЛНР и ДНР, наконец-то, оказаться в безопасности. Мы с вами!», – подчеркнул ЮрКисс.

«Я рада, что у нас есть возможность поддержать наших ребят, – подчеркнула Алла Довлатова. – Нас пытаются разобщить, но, если мы будем вместе, – мы будем сильны! И я молю Бога, чтобы скорее всё закончилось, наши ребята вернулись домой, люди перестали бояться, и все мы жили в мире и дружбе».

Зрители увидели концерт в прямом эфире телеканала RU.TV, в также в онлайн-трансляции на сайте «Русского Радио».