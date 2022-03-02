ВОЗ: тревожность и депрессия в мире выросли на 25%

Угроза появления нового, более опасного, варианта коронавируса, увы, никуда не исчезла. Фото: Shutterstock

Глава ВОЗ доктор Тедрос Гебрейсус на сегодняшнем брифинге в Женеве сообщил, что сейчас еще слишком рано объявлять победу над COVID-19. Во многих странах мира по-прежнему сохраняется высокий уровень госпитализации и смертей, при этом – недостаточно высокий уровень вакцинации. Лишь 56 процентов населения в мире сейчас привиты от ковида, всего 9 процентов – в странах с неблагополучной экономической ситуацией.

Угроза появления нового, более опасного, варианта коронавируса также никуда не исчезла. А между тем пришло время столкнуться с таким последствие ковида, как его тяжелое влияние на психическое здоровье. Согласно новому отчету ВОЗ, глобальная распространенность тревожности и депрессии возросла более чем на 25 процентов за первый год пандемии. Наиболее уязвимыми оказались женщины, а также молодежь в возрасте 20 – 24 года.

ВОЗ признала «вызывающим беспокойство» вариант «омикрона» ВА.2, получившего неофициальное название «стелс» за то, что невидим для иммунитета переболевших и привитых. Эта мягкая формулировка – на самом деле означает достаточно серьезную ситуацию по международным меркам, рассказал kp.ru Николай Крючков, иммунолог, кандидат медицинских наук, генеральный директор контрактно-исследовательской компании.

По мнению эксперта, сейчас в мире нет локальных больших волн ковида, но заболеваемость в целом растет. В Дании, например, еще неделю назад были зафиксированы максимумы по заболеваемости за всю пандемию, вспышку дал как раз вариант ВА.2.

Скорее всего, вариант ВА.2 более заразен, чем исходный «омикрон», но вот по тяжести течения разница невелика. ВА.2 уже распространен в США, в странах Европы, скорее всего, и в России, считает эксперт. В Москве и Санкт-Петербурге, вероятно, уже больше половины случаев ковида вызваны именно этим подвидом.

Появился и подвид ВА.3, по которому пока информации мало, но есть предположения, что он как раз может развиться в сторону того, что будет вызывать более тяжелое течение болезни.

- Эволюция коронавируса идет. Появляются разные подозрительные варианты, например, у животных в Гонконге. Не то чтобы каждый месяц возникают новые варианты, но процесс идет, а это означает, что появление потомка «дельты» в виде супер-дельты или гибрида штаммов вполне возможно, а значит – возможны и новые вспышки COVID-19, - говорит Николай Крючков.

Британия и Дания, а также ряд Скандинавских стран уповают в этом случае на то, что у них очень высокий уровень иммунизации населения. В первую очередь в этих странах удалось охватить вакцинацией группы риска, пожилых людей, а значит, это позволит избежать тяжелого течения болезней и снизить риск смерти