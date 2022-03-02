Офис президента Украины придумал военное положение в России

Вброс должен посеять панику в стране и недоверие к власти Фото: СОЦСЕТИ

ФЕЙК: В России вводится военное положение.

Эта сенсация авторства Михаила Подоляка, советника Зеленского и человека, который представляет Украину на переговорах с Россией.

«Четвертого марта обе палаты российского парламента соберутся на внеочередное экстренное заседание. На поветске дня, насколько мне известно, превентивное введение военного положения в РФ», - написал Подоляк у себя в твиттере.

А потом еще добавил для устрашения, для тех, кто не понял:

«С тотальным запретом на любые митинги, отключением любой связи с внешним миром, объёмными продовольственными и финансовыми ограничениями. По всей стране сейчас начинается эвакуация тех, кто может себе это позволить».

НА САМОМ ДЕЛЕ: Это «утка», направленная на разжигание паники в российском обществе.

Господину подоляку, конечно, виднее, что происходит у нас в стране, но ни один российский источник об этом не сообщает.

Молчит также и раздел «Повестка дня» на сайте Госдумы. Более того, ряд депутатов, с которыми общались ведущие Радио «Комсомольская правда» тоже информацию не подтвердили.

Даже интернет-пользователи уже высмеяли такие заявления. «А психиатры будут работать в военное положение? У меня запись пятого», - пишут они в сети.

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