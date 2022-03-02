Из-за чего на самом деле жених бросил Елену Воробей

Елена Воробей. Фото: Иван МАКЕЕВ

Елене Воробей снова не повезло в любви. Два года юмористка готовилась в четвертый раз выйти замуж. Свадьбе с избранником Сергеем Евтуховичем должна была стать радостным событием. Однако в последний момент мужчина бросил артистку.

Елена Воробей старалась не афишировать свой роман с Сергеем Евтуховичем. С возлюбленным артистка познакомилась во время гастролей в Минске. Спустя полгода отношений они решили пожениться. "Мы прошли все возможные испытания. Мы понимаем, что мы неслучайно встретились", - делилась Елена.

Однако счастье продлилось недолго. На скромного и непубличного мужчину обрушилось огромное количества внимания. Сергей к этому был совсем не готов и бросил юмористку. "Должна сказать честно: я ошиблась в этой встрече. Она для чего-то была нужна. Я себе, наверное, идеализировала эти отношения", - цитирует Воробей "Пятый канал".

По ее словам, нужно стараться смотреть, чтобы оба были примерно одного уровня обеспеченности. "Тяжело летать отдыхать одной, а возить мужчину за свой счет - нехорошо, неправильно", - откровенничала юмористка в эфире программы "Ты не поверишь" на телеканале НТВ.

Воробей признается: расставание далось ей нелегко. "Выкарабкиваюсь из этого. Тяжковато, конечно, когда очередной раз навернулся", - разоткровенничалась звезда.

Душевные раны она укатила залечивать на Канары. Звезда остановилась в пятизвездочном отеле класса люкс. Лакомилась деликатесами в дорогих ресторанах, расслаблялась. Отпуск обошелся в крупную сумму. "Отели есть на разный кошелек. Есть дорогущий сегмент - это гранде. Вот я была в таком отеле", - поведала Воробей.