В Вологде жителей всполошила гречка по 500 рублей. Что оказалось на самом деле

Фото с удивительными ценниками кто-то из горожан выложил в соцсетях. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вологодские ритейлеры удивили даже тех, кто кажется, давно перестал удивляться. Один из известных местных сетевых магазинов сегодня предлагает вологжанам купить гречку аж за 499 рублей! Вот, где перебор, так перебор! Даже для кризисного времени - не цена, а борзота. Фото с удивительными ценниками кто-то из горожан выложил в соцсетях, и начался кошмар и ужас. В комментариях народ разразился праведным гневом.

Дескать, нам к повышению цен не привыкать – плавали, знаем, чай не в стабильных Европах живем. Но чтоб на столько! На фоне событий на Украине и нового «драконовского» пакета антироссийских санкций народ морально как бы готов к подорожанию всего и вся, но совесть-то надо иметь. Относительно комфортный для нервной системы максимум, с которыми имели дело, скажем в первый пандемийный год, когда стратигическая греча тоже выросла в цене – это 170 рэ за килограмм ядрицы. Но никак не под 500.

Кто-то, правда, решил, что ценник на фотошоп или ошибка какая. Другие посмеялись, дескать нам не надо, еще с коронавирусного 2020-го гречкой закрома забиты. А третьи просто начали материться.

Так в чем же дело? В фотошопе, ошибке или наглости несусветной? Корреспондент «КП»-Вологда» пробежался по магазинам торговой сети и увидел это чудо дорогущее собственными глазами. Стоит себе упаковка производства одной известной фирмы– зернышко к зернышку, а снизу ценник с цифрами, с потолка взятыми. Или не с полотка? Доподлинно пока узнать секрет ценообразования не удалось: связаться с руководством магазина пока не получилось. Зато выяснилась любопытные подробности: во-первых, почти за 500 рублей жителям Вологды предлагают купить не 800 граммов гречки, а 2 кг. (хотя, кило за 250 рэ – тоже такое себе успокоение). А во-вторых, если верить метрикам на ценниках, они были отпечатаны не после введения новый санкций, как можно было бы подумать, а задолго до них – в середине января. Либо магазинное начальство уже тогда знало что-то, чего не знал никто, либо январские ценники – это фикция, либо же рекламный трюк.

Как увидел своими глазами корреспондент «КП»-Вологда», двухкилограммовые дорогие упаковки ядрицы стоят на полках в окружении богатого ассортимента, цена которого начинается от 70 рублей. То есть, выбор есть.

По мнению независимого маркетолога Светланы Куновой, такая ценовая политика может хорошо «качнуть продажи» гречки вообще. По приемлемыми ценам. Так работает человеческая психология: посмотришь на гречу по 500 рублей и автоматом закупишься той, что подешевле. На всякий случай.

Кстати, эта креативная торговая сеть уже была героем соцсетей. В начале пандемии здесь продавали лимоны по 499 рублей за кг (прямо мистическая цифра какая-то для этого магазина), а за килограмм имбиря просили почти 1,5 тысячи рэ. Даже вологодский губернатор Олег Кувшинников не стерпел тогда такой наглости: приехал посмотреть в глаза ритейлерам, сделал внушение и дал УФАС поручение разобраться.