Владимир Мединский: Переговоры России и Украины перенесены на 3 марта

Помощник президента РФ, глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что второй раунд переговоров намечен на 3 марта. Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Второй раунд российско-украинских переговоров по ситуации на Украине (первый прошел в Гомельской области, на берегу реки Припять в понедельник, 28 февраля) в эту среду не состоялся.

Наша делегация в составе помощника президента РФ Владимира Мединского, заместителей глава МИДа Андрея Руденко и Минобороны Александра Фомина, главы комитета Госдумы Леонида Слуцкого и посла России в Белоруссии Бориса Грызлова, прибыла в Брест во второй половине дня. Украинцев ждали к вечеру среды. Не дождались.

Такое уже было в ходе предыдущего, первого раунда переговоров. Тогда российская делегация уже готова была покинуть Белоруссию, но внезапно Владимир Зеленский дозвонился Александру Лукашенко и попросил того содействовать тому, чтобы россияне дождались делегацию из Киева.

Наши остались. Раунд переговоров тогда длился более пяти часов. Решили, что нужна как минимум еще одна встреча. Российская делегация на нее прибыла. Украинская вновь в пути. В общем, ожидаемо...

- Мы с пониманием относимся к сложностям логистики, - дипломатично заявил глава делегации Владимир Мединский, - наши военные обеспечивают соответствующий коридор безопасности для перемещения по Украине. Хочу поблагодарить принимающую сторону, МИД Белоруссии за гостеприимство, профессионализм и оперативность. Переговоры переносятся на следующий день, 3 марта.

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