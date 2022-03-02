Минобороны России: Наш танк был атакован «Джавелином», но из боя не вышел, уничтожив 8 единиц бронетехники противника

В Минобороны подчеркнули, что никаких препятствий для выхода мирного населения российские военнослужащие оказывать не будут. Фото: REUTERS

Минобороны России обратилось ко всем жителям Мариуполя в целях безопасности могут выходить в восточном направлении по дороге "Мариуполь-Широкино". А жителям Киева уходить из города в направлении Василькова. С юго-запада Харькова мирному населению необходимо покидать город в направлении Люботина.

- По имеющимся у нас данным, в Харькове украинские власти насильно удерживают большую группу индийских студентов, которые желают покинуть украинскую территорию и выехать в Белгород, - заявил на брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Он подчеркнул, что никаких препятствий для выхода мирного населения российские военнослужащие оказывать не будут. Однако, националисты удерживают их в качестве заложников и предлагают покинуть территорию Украины через украинско-польскую границу. Предлагают ехать через территорию, где ведутся активные боевые действия. При этом армия России готова безопасно эвакуировать граждан Индии и отправить их домой военно-транспортными самолетами или самолетами Индии, как это предложила сделать индийская сторона.

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. Фото: Министерство обороны РФ

Несмотря на противодействие со стороны националистов, Вооруженные Силы России принимают все меры по обеспечению безопасности мирного населения Украины. Националистические батальоны, разместившие бронетехнику и артиллерию, включая реактивные системы залпового огня, в жилых кварталах, готовят провокации, прикрываясь мирными жителями. По данным разведки в Мариуполе боевики нацбатальона "Азов" в ночное время заминировали производственные цеха завода "Азовсталь" где продолжают работать мирные жители. Националисты собрались взорвать предприятие вместе с гражданскими специалистами обвинив в обстреле российских военных. Ими минируются и другие объекты социальной инфраструктуры города.

Но военнослужащие уже не повернут: слишком большой ценой обошлись им километры освобожденной от националистов украинской земли.

- К сожалению, среди наших товарищей, участвующих в специальной военной операции, имеются потери.

498 российских военнослужащих погибли при исполнении воинского долга. Семьям погибших оказывается вся возможная помощь. 1597 наших товарищей получили ранения, - заявил во время вечернего брифинга официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Назвал генерал потери среди националистов и военнослужащих силовых структур Украины: более 2870 убитыми и около 3700 ранеными. Еще 572 взяты в плен.

Генерал-майор подчеркнул, что распространяемая многими западными и отдельными российским СМИ информация о якобы "неисчислимых" потерях российской группировки целенаправленная дезинформация.

- Хочу еще раз подчеркнуть, ни военнослужащие срочной службы, ни курсанты учебных заведений Минобороны России в специальной операции не участвуют, - отметил Конашенков.

Представитель военного ведомства рассказал, что российские контрактники и офицеры проявляют мужество, отвагу и героизм в ходе специальной военной операции.

- Экипаж одного из российских танков под командованием старшего сержанта Нимченко, находясь на передовом рубеже, в течение 40 минут метким огнем уничтожил 9 единиц бронетехники (6 танков и 3 БТР-80), а также более 90 националистов.

Другой танковый экипаж под командованием командира танковой роты старшего лейтенанта Старостина, отражая атаку со значительно превосходящими силами противника, уничтожил 8 единиц бронетехники (БТР-80) и более 100 националистов, не допустив их прорыва к переправе. В ходе боя российский танк был атакован американским ПТУР "Джавелин". Экипаж получил контузию, однако из боя не вышел. Убедившись в исправности техники, метким огнем были уничтожены еще 2 танка противника, - рассказал один из эпизодов боя Конашенков, и пообещал и дальше регулярно рассказывать о подвигах и героизме российских военнослужащих.

Он также подчеркнул, что российские военнослужащие, российская армия с честью выполняет задачу. Она устраняет реальную угрозу России, исходившую до недавнего времени с территории Украины. С территории, на которой вопреки воле украинского народа в ближайшее время должны были появиться натовские базы, ядерное оружие, средства его доставки.

Родина будет защищена.

БОЕВАЯ СВОДКА

Группировка войск Луганской народной республики при огневой поддержке российских Вооруженных Сил продолжает успешные наступательные действия. Установлен контроль над населенными пунктами Красный Лиман, Торское, Кременная, Варваровка, Боровеньки. Группировка войск Донецкой Народной Республики сомкнула кольцо блокирования вокруг Мариуполя и взяла под контроль населенные пункты: Приморское, Приазовское, Шевченко и Бердянское.

Вооруженными Силами России в ходе операции взяты под контроль населенные пункты Попово, Новгоровка, Новомихайловка, Любимовка.

Вчера в районе населенного пункта Бародянка и Макаров западнее Киева, уничтожены 5 так называемых "джихад-мобилей", начиненных взрывчаткой большой мощности. Террористы пытались направить их на боевые порядки российских подразделений. Один из боевиков выпрыгнул из машины. Огнем российского противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) и крупнокалиберного пулемета "джихад-мобили" и боевики были уничтожены.

Всего за время операции поражено:

1533 - объекта

54 - пункта управления и узла связи ВСУ

39 - зенитных ракетных комплексов ПВО С-300, "Бук М-1" и "Оса".

52 - радиолокационных станций.

47 - самолетов на земле и 13 самолетов в воздухе.

484 -танка и других боевых бронированных машин.

63 - реактивных системы залпового огня.

217 - орудий полевой артиллерии и минометов.

336 - единиц специальной военной автомобильной техники.

47 - беспилотных летательных аппаратов.

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