Леонид Слуцкий о переговорах с Украиной: Времени у нас немного, большое количество раундов, наверное, проводить не придется

Глава комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий во время пресс-подхода по окончании первого раунда российско-украинских переговоров, 27 февраля 2022 г. Фото: Александр Кряжев/POOL/ТАСС

- ...Алло! Леонид Эдуардович, спасибо огромное, что откликнулись. Просто мы все очень переживаем за вас - за российскую делегацию на переговорах с делегацией Украины. И у меня вопросы очень такие простые. Сегодня переговоры не состоялись. А по какой причине?

- Дело в том, что российская делегация в полном составе находится в заданном и согласованном месте, украинская делегация будет только завтра (в четверг, 3 марта. - А.Г.) утром, поэтому переговоры сейчас не состоялись.

Они состоятся тогда, когда делегация приедет.

- Что вы от второго раунда ожидаете?

- Переговоры, наверное, будут непростыми.

Ну, будем рассчитывать, что они состоятся, что этот раунд будет с содержательным результатом.

Российская делегация ждет приезда украинских коллег.

Российская делегация (слева направо): посол России в Белоруссии Борис Грызлов, заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко, помощник президента РФ Владимир Мединский и глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Фото: Виктор Толочко/ТАСС

- И еще один вопрос. Прошлый раз, по итогам первого раунда, говорилось о том, что есть точки соприкосновения, есть какие-то подвижки…

- Я бы сказал, есть точки, по которым может быть достигнут прогресс.

И, думаю, что второй раунд продемонстрирует, насколько этот прогресс - содержательным образом - может быть достигнут между делегациями.

И времени у нас немного, поэтому здесь большое количество раундов, наверное, проводить не придется.

Работать, надеюсь, будем форсировано.

Я не могу предположить, что этот раунд переговоров будет последним, но надеюсь, что он будет индикативным, показательным - в отношении того, насколько две делегации могут достигнуть реального содержательного результата, который приведет к нормализации ситуации на Украине.

Это сверхсложная задача, но она достижима.

Так что, переговоры завтра состоятся и, думаю, что мы еще раз с удовольствием обменяемся по их итогам.

- Отлично. Спасибо!

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