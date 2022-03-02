Небензя: Запад прибегал к угрозам перед голосованием Генассамблеи ООН по Украине

Постпред Российской Федерации при ООН Василий Небензя. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В нью-йоркской штаб-квартире ООН прошла чрезвычайная сессия Генеральной ассамблеи Организации, созванная в связи с ситуацией на Украине.

По ее итогам принята резолюция, в которой проголосовавшие «за» требуют от России прекратить спецоперацию на Украине и вывести из этой страны свои войска.

Документ не имеет силы в плане принуждения того или иного государства, принуждение возможно только на основании резолюции Совета Безопасности ООН.

За резолюцию проголосовало 141 государство, пять – против, и 35 воздержались. В числе отвергнувших проект – Россия, КНДР, Сирия, Белоруссия и Эритрея. Среди прочих воздержались – Китай, Индия, Казахстан, ЮАР, Ирак.

Нейтральная позиция Китая и Индии, численность населения которых составляет вместе с россиянами более половины населения Земного шара, указывает на реальную оценку мирового сообщества позиции нашей страны.

А если учесть, что некоторые западные страны прибегали к прямым угрозам в отношении ряда делегаций, требуя от них голосовать в пользу осуждающей Россию резолюции, то истинный расклад мог бы быть совсем другим.

О подобного рода угрозах заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

- Мы знаем о беспрецедентном давлении, которое наши западные партнеры оказывали на огромное количество стран, заставляя их проголосовать так, как это угодно им. Это нельзя даже назвать давлением, это были открытые, циничные угрозы. Нам об этом известно. – сказал он в ходе своего выступления перед голосованием.

Российский дипломат оценил резолюцию как документ, который «не будет способствовать прекращению военных действий, наоборот, он может ободрить киевских радикалов и националистов и дальше любой ценой определять политику в стране, удерживая в заложниках мирное население».