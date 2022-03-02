Минобороны: для жителей Мариуполя, Харькова и Киева открыта коридоры безопасности

Фото: Таисия Воронцова/ТАСС

Минобороны России обратилось ко всем жителям Мариуполя и просит их в целях безопасности покидать город в восточном направлении по дороге "Мариуполь-Широкино". Жителям Киева предлагают уходить из города в направлении Василькова. А харьковчанам открыт коридор безопасности на юго-западе города. Покидать город просят в направлении Люботина.

В военном ведомстве отметили, никаких препятствий для выхода мирного населения российские военнослужащие оказывать не будут. Опаснее находиться в качестве живого щита рядом с националистами украинских формирований.

- По имеющимся у нас данным, в Харькове украинские власти насильно удерживают большую группу индийских студентов, которые желают покинуть украинскую территорию и выехать в Белгород, - заявил на брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Националисты удерживают их в качестве заложников и предлагают покинуть территорию Украины через украинско-польскую границу. Предлагают ехать им через территорию, где ведутся активные боевые действия.

При этом армия России готова безопасно эвакуировать граждан Индии и отправить их домой военно-транспортными самолетами или самолетами Индии, как это предложила сделать индийская сторона.

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