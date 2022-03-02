Захар Прилепин: как только все закончится, ненависть к России пройдет

Писатель Захар Прилепин в эфире Радио «Комсомольская правда». Фото: Иван МАКЕЕВ

УПЫРИ В МАРИУПОЛЕ И ХАРЬКОВЕ ПРИКРЫВАЮТСЯ ЛЮДЬМИ

- Восемь лет назад вы были военкором в Донецкой и Луганской народных республиках, а потом управляли боевым подразделением. Собираетесь сейчас в Донецк?

- С первых дней, даже до первых дней мы работали там.

- Пока дистанционно?

- Мы работаем всей командой, как гуманитарщики, мои ребята непосредственно на передовой. Работаем как военкоры, и так далее.

- Как двигается операция?

- Успешно. Я о планах высшего руководства не осведомлен, но видя максимально сложные задачи, которые стоят, не могу не восхититься. Она идет сразу по множеству направлений, а мы с вами просто наблюдаем стрелочки продвижения, заблокированные города… Но если на секунду задуматься: там должна быть медицинская служба, тыловые службы, подвозы, вывозы, доставки и прочее… Это немыслимо. А связь какая должна быть, координация. И что все это происходит одномоментно,. За пять дней - сверхрезультаты! Я даже не представляю, как это все происходит.

И если бы не безобразное, отвратительное и мерзкое поведение упырей, которые держат людей в Мариуполе, которые держат людей в Харькове, не им выйти, задачи, конечно же были бы упрощены и ускорены. И, конечно, мы бы избежали вообще любых жертв. Но, к несчастью, со второго-третьего дня они осмысленно выбрали вот эту тактику: что будут сдерживать мирное население, чтобы максимально подставлять несчастных людей под возможные и всякий раз, безусловно, случайные удары.

- Писали про блицкриг, три дня – берем Киев. Даже западные разведки называли цифру в 96 часов. А другие говорят: быстрого наступления не получилось.

- Это было исключено с самого начала. Был возможен только один вариант: Зеленский, трезво осмыслив ситуацию, поняв, что он оставлен, сразу пошел на мирные переговоры в первый и второй день, когда была уничтожена основная инфраструктура. Наверное, была надежда на его здравый смысл, что он поймет - это проигранная история, и надо ее заканчивать. Но он в нем не возобладал.

А что до технической возможности, конечно, 300-тысячную армию, самое большое европейское пространство, огромное количество нацбатов, инфицированных, мотивированных закоренелых зверей, которые знают, что им никакая пощада не грозит, и дичайшим образом укрепленные линии соприкосновения на той стороне, в Донецкой и Луганской областях… Никакой здравый ум и никакой гений военного дела не предполагает победу за три дня в такой ситуации.

СЕЙЧАС ПИК, ПОЭТОМУ НАСТРОЕНИЯ НЕДРУЖЕСТВЕННЫЕ

- Все эти восемь лет украинцы пропитывались пропагандой, что они терпеть не могут Россию. «Русский – значит, надо отворачиваться». Как теперь будем жить с ними бок о бок?

- Я думаю, что не все обработаны. Сейчас критический момент, это объективно, это понятно. Люди напуганы. Кто-то настроен агрессивно, кто-то настроен активно, кто-то пассивно. Сейчас пик. Но уверяю вас, как только будут подписаны документы известного свойства, на завтра же начнутся обратные процессы. В элитах второго и третьего эшелона проявятся люди, которые скажут: «Да, понятно, что теперь будет другая ситуация». И выходить на управляющие позиции.

Такое было уже не раз и не два. Даже на территории Украины. А какая была ситуация на территории Чечни, Дагестана? Все это преломляется после тщательной, тактичной, умной работы. Да и никто не говорит, что вся Украина должна войти в состав России.

Да, будут идти сложные процессы: сначала, предполагаю, будет распад, а потом пересборка заново территорий в том или ином составе. Какая-то часть может присоединиться в одну сторону, в другую, в третью. Будут референдумы, будут социологические замеры, будет опора на реальные взгляды местного населения.

Я вас уверяю, когда наступает мир, сразу все меняется.

- Вы свою политическую карьеру, если вам предложат на территории освобожденной Украины, будете рассматривать?

- Я готов работать на благо Родины на любых направлениях. Но думаю, что опираться будут на местные силы. Там есть лидеры мнений, они неизбежно проявятся. Думаю, они уже есть. Они уже так или иначе предусмотрены для каждой из этих территорий. А в качестве консультанта, как человек, практически шесть лет работавший на территории ДНР и ЛНР, могу где-это помочь, посоветовать, влиться со своей командой в любой форме – медийной, культурной, политической, если угодно, охранительной.

Захар Прилепин: "Я вас уверяю, когда наступает мир, сразу все меняется". Фото: Иван МАКЕЕВ

ОНИ ГОТОВЫ НА ВСЕ, ЛИШЬ БЫ НЕ НЮРНБЕРГ-2

- Будет ли Нюрнберг-2 после завершения военной операции?

- Это одна из основных опасностей для действующей пока еще власти в Киеве. И главное – для Запада. Именно поэтому они не сдаются, что Запад их поддерживает и мотивирует, «давайте, давайте, давайте, возможно, мы вас когда-нибудь, послезавтра уже, чем-нибудь там, быть может, поддержим». А идти стараются до конца, потому что они будут давать признательные показания. И тогда все безобразия и преступления, которые происходили с 2014 года, будут явлены миру. Они будут переведены на все языки, будет документация, будут показаны приказы о террористических актах, о бомбежках, о попытках взорвать ядерный могильник на территории Донецка, устроить экологические катастрофы, об убийстве Александра Захарченко… Будет проявлена информация и по зарубежным лабораториям. И им придется отвечать.

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