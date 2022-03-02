Маргарита Симоньян выходит замуж

Маргарита Симоньян. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Попавшие под санкции США и Европы Маргарита Симоньян и Тигран Кеосаян решили ответить на них необычным способом. Главный редактор телеканала «Russia today» и кинорежиссер объявили, что собираются пожениться. Об этом 41-летняя журналистка сообщила в своем Телеграм-канале.

- Мы с Тиграном придумали, как отметить введенные против нас обоих санкции. Мы решили пожениться, - написала Маргарита.

. Главный редактор телеканала «Russia today» и кинорежиссер объявили, что собираются пожениться.

Симоньян уже почти десять лет живет с Кеосаяном в гражданском браке. В этом союзе у них родились трое детей. Однако супруги до недавних пор не торопились официально оформлять свои отношения. Маргарита объясняла, что она - противница брака. 55-летний Кеосаян не раз пытался убедить избранницу выйти за него замуж. И даже несколько обручальных колец подарил. Но Маргарита всегда отказывалась.

- Никогда не хотела замуж,- рассказывала Симоньян в прошлом году певице Валерии в ее YouTube-шоу «Почему я?». - Тигран начинает возмущаться по этому поводу. Он мне периодически делает предложение, дарит кольца, а я говорю: «Родной, я просто коллекционирую кольца». Мне кажется, не спугнуть бы. Лучше — враг хорошего. И потом - зачем? В современном мире это какие-то формальности.

Маргарита называла сразу несколько причин, из-за которых она отказывалась вступать в брак. Во-первых, журналистка не хотела заниматься бумажной волокитой – менять паспорт и другие документы. А во-вторых, быть незамужней, по ее мнению, очень удобно

- Брак влечет за собой огромное количество ненужной бумажной работы, - говорила Маргарита. - Вот я захотела купить квартиру в Сочи, а Тигран не хотел. Я пошла и купила, потому что не замужем. Если бы была официально замужем, мне нужно было бы его нотариально заверенное согласие. Потом он, конечно, ее страшно полюбил, ему очень понравилась эта идея. Но изначально нет, и все! И мы бы из-за этого ссорились. А так я пошла и сама взяла ипотеку. И таких мелочей миллион. Когда ты официально не замужем, ты распоряжаешься, чем хочешь, сама.

Симоньян уже почти десять лет живет с Кеосаяном в гражданском браке. Фото: Борис КУДРЯВОВ

При этом Симоньян подчеркивала, что с пониманием относится к женщинам, которые материально не защищены и считают штамп в паспорте гарантией на будущее. Ведь при разводе они могут отсудить у мужа половину имущества. Сама же она давно добилась материального благополучия, поэтому подобные вещи ее не волнуют.

- Мне не нужно никакого имущества Тиграна, вообще ничего от него не нужно, кроме любви и радости жизни, - заявила Маргарита.

Напомним, со своей первой женой, актрисой Аленой Хмельницкой Кеосаян прожил в браке больше 20 лет. Сейчас Алена счастлива в новых отношениях с бизнесменом Александром Синягиным. У Кеосаяна и Хмельницкой есть две дочери — 27-летняя Александра и 11-летняя Ксения. С экс-супругом актриса сохранила теплые отношения. Более того, она подружилась с его новой женой. Хмельницкая не раз рассказывала, что они с Маргаритой отлично ладят и время от времени встречаются семьями.