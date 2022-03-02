Минобороны России открыло горячую линию по гуманитарной ситуации на Украине

Фото: Министерство обороны РФ

В Минобороны России открыты многоканальные телефоны горячей линии связи (+7 (495) 498-43-54; +7 (495) 498-41-01), которые круглосуточно обеспечивают устойчивую связь со всеми структурами, включая посольства иностранных государств и всех без исключения иностранных абонентов, в том числе международные организации, включая структуры ООН и ОБСЕ.

- Звонок любого гражданина из любой точки мира, в том числе из Украины, будет принят, обработан и реализован в соответствии с запросом. На сегодня мы уже приняли 12367 звонков. Каждый звонок при этом обработан. По каждому приняты исчерпывающие решения или меры, которые в кратчайшие сроки, соответствующим порядком реализуются, - заявил начальника Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев на брифинге Межведомственного координационного штаба по гуманитарному реагированию.

Он также отдельно обратился к руководству Украины и попросил обеспечить первоочередное решение гуманитарных вопросов граждан своей страны, а также иностранных представителей, оказавшихся в ряде населенных пунктов практически в качестве заложников.

- Надеемся, что международные организации, прежде всего ООН, и ее профильные структуры, а также ОБСЕ окажут нам в этом вопросе содействие. Мы круглосуточно готовы к этому взаимодействию, - отметил генерал-полковник.

На всех, без исключения, пунктах пропуска через государственную границу России с Украиной развернуты межведомственные оперативные группы, подготовлены 7 тысяч пунктов временного размещения, в которых предусмотрено горячее питание, условия для отдыха и логистический трафик для убытия в регионы России.

- Сегодня Вооруженными Силами России уже проведена безопасная эвакуация профильных структур ООН из Киева, а также сотрудников посольства Греции из Мариуполя. Вчера обеспечен безопасный вывод из Донецка в город Ростов-на-Дону сотрудников ОБСЕ. За помощью в эвакуации своих граждан к России обратились профильные структуры Организации Объединенных Наций (ООН) и Организации Безопасности Совета Европы (ОБСЕ), Бельгия, Великобритания, Гана, Греция, Индия, Индонезия, Италия, Китай, Польша, Франция, Швейцария, Япония, а также сотни мирных граждан вынужденно покидающих зоны проведения специальной военной операции, - перечислил представитель Минобороны.

Между тем, вооруженные до зубов националисты препятствуют выходу мирных жителей, в том числе иностранных граждан, в первую очередь из блокированных населенных пунктов. Такая достоверная информация поступает от мирных граждан из Киева, Харькова и Мариуполя, а также ряду других населенных пунктов. При этом националисты прикрываются гражданским населением как живым щитом, провоцируя на применение оружия по безвинным людям. В Минобороны России отмечают, что российские военнослужащие "этого не делали и делать не будут".

В настоящее время в зонах ответственности, контролируемых Вооруженными Силами России на территории Украины, уже созданы постоянно действуют соответствующие гуманитарные коридоры.

Жителям Мариуполя просят покидать город в восточном направлении по дороге "Мариуполь-Широкино". Жителям Киева предлагают уходить из города в направлении Василькова. А харьковчанам открыт коридор безопасности на юго-западе города. Покидать город их просят в направлении Люботина.

В военном ведомстве отметили, никаких препятствий для выхода мирного населения российские военнослужащие оказывать не будут. Опаснее находиться в качестве живого щита рядом с националистами украинских формирований.

СПРАВКА "КП"

Основные задачи Межведомственного координационного штаба: оказание всесторонней гуманитарной помощи населению Украины в контролируемых районах, Донецкой и Луганской Народных Республик, безопасная эвакуации гражданского населения, мирных жителей Украины и иностранных граждан. Система достойного приема граждан Украины на территории России на данный момент работает эффективно и бесперебойно. Оперативно решаются вопросы по размещению детей в детских дошкольных учреждениях, школьников и студентов - в образовательных учреждениях, а также по трудоустройству прибывающих граждан по месту временного пребывания. В настоящее время с территории Украины через одиннадцать пунктов пропуска эвакуировано 140 029 человек, в том числе 39 068 детей.

Для оказания помощи населению Украины сформированы колонны с гуманитарными грузами. Это продукты питания, строительные материалы и предметы первой необходимости. Федеральными органами исполнительной власти совместно с российскими регионами подготовлено уже более десяти с половиной тысяч тонн гуманитарных грузов. Работа в данном направлении проводится очень интенсивно. Никто из жителей Украины, находящихся на территории, контролируемой Вооруженными Силами России, а также воинскими формированиями Донецкой и Луганской Народных Республик, не останется без питания, без воды, без средств первой необходимости.