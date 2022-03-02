Карта спецоперации России на Украине: данные Минобороны за 2 марта 2022 года

Военнослужащие ДНР в селе Николаевка. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Главным событием седьмого дня спецоперации стало не только вхождение подразделений ДНР в Волноваху, где вечером среды продолжались бои, но и полное блокирование Мариуполя и закрепление подразделений республики на ряде окраин этого крупного города-порта. Также российские подразделения заняли ключевые позиции в Херсоне, в городе функционируют все объекты жизнеобеспечения, с руководством областного центра налажено взаимодействие.

Поражены полторы тысячи объектов военной инфраструктуры Украины.

Сайт kp.ru публикует карту спецоперации на Украине на 2 марта 2022 года.

Фото: Алексей СТЕФАНОВ

Киев — после точечного ракетного удара, выведена из строя аппаратная телебашни и 72-й главный центр психологических операций, город блокирован.

Херсон - занят российскими подразделениями, газ, свет, вода, продовольствие в городе есть.

Новоайдар — находится под полным контролем народной милиции ЛНР.

Николаевка — освобождена войсками ДНР.

Васильевка — взята под контроль российскими подразделениями.

Мариуполь — блокирован со стороны Азовского моря, а также с суши подразделениями ДНР ( с северо-востока) и российскими частями ( с юго-запада).

Северодонецк, Волноваха — идут бои

Сумы, Николаев — блокированы

Харьков — блокирован, наши подразделения содействуют эвакуации жителей, в том числе иностранных студентов.

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Военная спецоперация на Украине 2 марта 2022: прямая онлайн-трансляция

Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине на 2 марта 2022 года (подробности)

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