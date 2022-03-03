Перенес ковид - берегись инфаркта: профессор-кардиолог назвал признаки сердечно-сосудистых осложнений у переболевших

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«Риск сердечно-сосудистых заболеваний резко подскакивает после COVID-19 - даже у перенесших болезнь в легкой форме» - статья с таким названием вышла в международном научном журнале Nature. Чего именно стоит опасаться и как распознать признаки опасных осложнений, чтобы вовремя принять меры? Об этом мы поговорили с директором Института персонализированной кардиологии Сеченовского университета, доктором медицинских наук, врачом-кардиологом Филиппом Копыловым. Эксперт стал гостем очередного выпуска подкаста «Антиковид» Радио «Комсомольская правда».

ОТ АРИТМИИ ДО ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА

- Исследование, о котором пишет Nature, провели ученые Сент-Луисского университета, - поясняет профессор Копылов. - Специалисты сравнили состояние людей, которые заразились коронавирусом, и тех, кто не сталкивался с возбудителем ковида. Всего проанализировали данные более миллиона человек. Был сопоставлен 30-дневный риск [осложнений] и 12-месячное бремя болезни. Увы, опасения подтвердились. После коронавирусной инфекции поражения сердечно-сосудистой системы встречаются ощутимо чаще. Один из выводов научной статьи - нам нужно быть готовыми, что вслед за проходящими волнами COVID-19 будет нарастать количество и частота болезней системы кровообращения.

- Люди, переболевшие ковидом в легкой форме, казалось бы, не должны получать тяжелых осложнений на сердце.

- Коронавирус влияет на организм так, что самые мелкие наши сосуды перестают нормально функционировать. Развивается воспаление эндотелия (внутренней выстилки сосудов. - Ред.), возникают микротромбозы. Повреждаются стенки сосудов, увеличивается их проницаемость. Есть разные воздействия. В итоге растет риск широкого круга сердечно-сосудистых заболеваний.

- Каких, например?

- Это может быть ишемическая болезнь сердца, которая приводит к инфаркту миокарда, инсульт, аритмия, воспалительные заболевания сердца - такие, как миокардит и перикардит. По сути, весь спектр сердечно-сосудистых заболеваний попал в группу повышенного риска после ковида.

В проведенном исследовании изучен большой объем данных. Однако важно, чтобы сделанные выводы были подтверждены и другими наблюдениями, научными работами, отмечает эксперт. Словом, есть все основания для более серьезного отношения к здоровью переболевших, но излишняя тревожность точно ни к чему. Исследования продолжаются.

«Риск сердечно-сосудистых заболеваний резко подскакивает после COVID-19 - даже у перенесших болезнь в легкой форме» - статья с таким названием вышла в международном научном журнале Nature. Фото: Shutterstock

СЛЕДИТЕ ЗА ПУЛЬСОМ И ДЫХАНИЕМ

- Филипп Юрьевич, как после ковида распознать, что нужно обращаться именно к кардиологу?

- Вопрос непростой. Как известно, очень многие люди, перенесшие COVID-19, испытывают слабость, усталость, снижение переносимости физических нагрузок. Такие жалобы не обязательно связаны с нарушениями работы сердечно-сосудистой системы.

Поводом заподозрить проблемы с сердцем может быть, в частности, появление сильного сердцебиения. Или такая распространенная ситуация: раньше вы поднимались пешком, скажем, на 4-5-й этаж, а сейчас уже на втором пыхтите, останавливаетесь и не можете идти дальше. То есть изменение переносимости физнагрузки очень выраженное, заметное.

Кроме того, врачи советуют обращать внимание на такие симптомы:

- резкое ускорение пульса после изменения положения тела: подъема из положения лежа или сидя. Если частота сердцебиения подскакивает на 20 и более ударов в минуту, нужно обратиться к доктору;

- подъем артериального давления. В норме оно должно быть 130/80 мм рт ст, не более. При любом регулярном повышении этих цифр (измеряйте давление 2-3 дня подряд) обязательно отправляйтесь в поликлинику;

- одышка при легкой физнагрузке или даже в покое. Это весомый повод разобраться в причине проблем с дыханием и исключить опасные поражения сердечно-сосудистой системы.

БУДЬ В КУРСЕ

Пять бесплатных обследований для оценки работы сердца, которые входят в постковидную диспансеризацию

Специальная программа диспансеризации для переболевших ковидом стартовала в нашей стране с 1 июля 2021 года. Чтобы отследить риск осложнений именно для сердечно-сосудистой системы, проводятся такие обследования:

1. Тест с 6-минутной ходьбой: человек должен пройти как можно большую дистанцию за 6 минут, при этом оценивается пульс и одышка. Этот тест назначается, если у пациента сатурация (то есть уровень кислорода в крови) более 94%, но человек жалуется на одышку.

2. ЭХО-кардиография, то есть УЗИ сердца. Назначается, если: а) по итогам 6-минутного теста человек прошел менее 550 м; б) при показателе сатурации 94% и менее.

3. Биохимический анализ крови. В него входит определение таких показателей, отражающих состояние сердечно-сосудистой системы: общий холестерин, липопротеины низкой плотности, С-реактивный белок, креатинин, ЛДГ.

4. Определение концентрации Д-димера в крови. Этот анализ показывает риск тромбозов. Его назначают пациентам, перенесшим COVID-19 средней степени тяжести и выше.

5. Дуплексное сканирование вен нижних конечностей. Обследование назначается, если показатель Д-димера в 1,5-2 раза и более превышает верхний предел нормы.

! Чтобы узнать, где и как пройти бесплатную постковидную диспансеризацию в вашем регионе, проще всего позвонить в колл-центр страховой компании, выдавшей вам полис ОМС (обязательного медстрахования).