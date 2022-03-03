Военная спецоперация на Украине 3 марта 2022: прямая онлайн-трансляция

Самые важные новости о российской спецоперации Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Донбассе по прежнему тяжелая обстановка, украинские военные продолжают обстрелы жилого сектора с позиций, которые еще остаются под их контролем. В результате страдает мирное население. Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине на 3 марта 2022 года.

Вооруженные силы России с честью продолжают выполнять задачи в рамках спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Установлен контроль над первым областным центром - городом Херсоном. Минобороны РФ сообщило об организации гуманитарных коридоров для выхода мирных жителей из зоны боевых действий в Харькове, Киеве и Мариуполе. 498 российских военнослужащих погибли при исполнении воинского долга, 1579 получили ранения. Семьям погибших оказывается вся возможная помощь.

Безвозвратные потери украинских националистов и военнослужащих оцениваются в 2 870 убитыми, не менее 3 700 комбатантов получили ранения. По данным Минобороны РФ, к настоящему моменту не менее 572 украинских солдат и офицеров сложили оружие.

Президент Соединенных штатов Америки Джо Байден считает, что президент Украины Владимир Зеленский должен решать сам, оставаться ли в стране. А накануне депутат Верховной Рады Украины Илья Кива потребовал отставки Зеленского, заявив, что тот виноват в кровопролитии.

Тем временем десятки государств предоставляют Украине помощь, в том числе военную. По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы,19 государств поставляют украинцам оружие, 22 – оказывают гуманитарную помощь, 10 – макрофинансовую. Число добровольцев, прибывших на Украину из 16 стран мира для участия в боях, превысило тысячу человек, заявил Кулеба.

Второй этап российско-украинских переговоров должен был состояться в Беловежской пуще, на белорусско-польской границе 2 марта. По словам Мединского, он пройдет в четверг 3 марта из-за логистики украинской делегации.

ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

00:30 Жители Украины, находящиеся на территории, контролируемой Вооруженными силами РФ и воинскими формированиями Донецкой и Луганской народных республик, не останутся без продовольствия и средств первой необходимости - начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

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