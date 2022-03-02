Суд официально расторг брак Ким Кардашьян и Канье Уэста

Ким Кардашьян и Канье Уэст. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ким Кардашьян – снова завидная невеста: суд Лос-Анджелеса расторг ее брак с рэпером Канье Уэстом. Заседание суда прошло 2 марта, Кардашьян вышла на связь с судьей по видеозвонку. Музыкант же заседание проигнорировал и прислал вместо себя адвоката, сообщает TMZ. Юрист передал суду, что его клиент ничего не имеет против развода. Теперь Ким и Канье официально считаются бывшими супругами. Кроме того, Кардашьян отказалась от фамилии мужа – Уэст.

Тем не менее, бракоразводный процесс между ними пока не закончен, и он может затянуться на несколько лет. Супруги расстались в феврале прошлого года и тогда же подали на развод. Еще до официального расторжения брака Ким попросила суд отделить вопросы опеки над детьми и имущества от вопроса ее семейного положения, который юридически можно решить уже сейчас. Канье Уэст на протяжении года затягивал бракоразводный процесс: он открыто говорил, что хочет вернуться к жене и детям. А Ким, напротив, неоднократно обращалась в суд и просила ускорить развод.

Супруги прожили вместе семь лет. Фото: Инстаграм.

Теперь супругам предстоит поделить совместно нажитое имущество и опеку над детьми. Их у пары четверо: восьмилетняя Норт, шестилетний Сейнт, трехлетняя Чикаго и двухлетний Псалм. Поначалу Ким говорила, что не против совместной опеки. Но в последнее время, похоже, передумала. Во всяком случае, Канье заявил, что она препятствует его общению с отпрысками. Рэпер объявил бывшей жене войну и предпочитает выяснять отношения с ней публично – в Инстаграме. Уэст уверяет, что Ким не дает ему видеться с детьми и даже прячет их от него. Музыкант также недоволен тем, что Кардашьян разрешает малышам сниматься для TikTok, хотя он категорически против этого. Кроме того, Канье публично обвинил Ким в том, что она заставила его пройти тест на наркотики в день рождения дочери.

Чтобы чаще видеться с детьми, музыкант купил дом рядом с поместьем своей экс-супруги. Новая недвижимость артиста расположена через улицу от особняка, где он когда-то жил со своей семьей в городе Хидден-Хилс (округ Лос-Анджелес, Калифорния). Как сообщает портал Dirt, рэпер выкупил ранчо у обычной семьи, которой эта земля принадлежала с 1955 года. За участок и дом Канье выложил 4,5 миллиона долларов.