Переговоры России и Украины 3 марта 2022: прямая онлайн-трансляция

Свежие новости о переговорах России и Украины Фото: REUTERS

3 марта 2022 года состоится второй раунд переговоров России и Украины. Встреча пройдет снова в Белоруссии, только на этот раз - в Беловежской пуще. Российская делегация прибыла туда еще 2 марта 2022 года, и в этот же день была готова приступить к переговорному процессу с украинской стороной.

Однако, как сообщил помощник президента РФ, глава российской делегации Владимир Мединский, украинская сторона прибудет на переговоры с РФ утром 3 марта. Президент Украины Владимир Зеленский уже заявил, что не верит в успех этих переговоров. При этом он отметил, что они должны состояться, чтобы никто не смог в будущем упрекнуть его в неиспользовании шанса остановить военные действия.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Украина должна пройти процедуру денацификации, как в прошлом Германия. Для Москвы этот вопрос остается принципиальным и все необходимые для достижения этой цели задачи будут выполнены.

Напомним, первый раунд российско-украинских переговоров прошел 28 февраля 2022 года на территории Белоруссии в Гомельской области и продолжался около пяти часов.