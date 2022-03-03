Сергей Лавров: Мы восемь лет взывали к совести Запада — но он не хотел ничего делать

Министр иностранных дел рассказал арабским журналистам, почему Россия была вынуждена начать спецоперацию на Украине Фото: REUTERS

Второго марта глава МИД РФ Сергей Лавров дал интервью «Аль-Джазире» — одному из самых влиятельных телеканалов арабского мира. Приводим самые важные фрагменты: с чего началось наше непонимание с «атлантическими партнёрами» и с кем воюет президент Украины Владимир Зеленский.

ОБ ИСТОКАХ КОНФЛИКТА МЕЖДУ РОССИЕЙ И ЗАПАДОМ

Эта история берёт начало гораздо раньше, и даже не в 2014-м году, а в начале девяностых. Советский Союз прекращал существование, и советским, а затем российским лидерам (Ельцину, Шеварнадзе) западные коллеги обещали, что не будет никакого «геополитического перелома» и что НАТО не будет передвигать свою инфраструктуру на Восток. И, более того, не будет принимать никаких новых членов. Вместо этого НАТО предприняла пять волн расширения на Восток… Сейчас даже нейтральные страны наподобие Швейцарии тоже пытаются втягивать в обеспечение нужд НАТО.

Всё это сопровождалось провоцированием постсоветских государств, прежде всего, Украины, заявлениями типа: «Вы должны решать, с кем вы, — с Россией или с Западом». (…) В 2013 году Брюссель организовал протесты, организовал майдан, которые вылились в кровавое противостояние.

ОБ ОШИБКЕ ПОСЛЕДНЕГО ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ

[В 2019 году] к власти пришёл Зеленский — под лозунгами, что «хочет мира» и «не хочет смертей ни украинцев, ни русских». Но он в конечном итоге стал таким же русофобом, как правительство Порошенко. Он называл людей на Донбассе «особями» (при Порошенко премьер-министр Яценюк называл их «нелюдями»). Зеленский не стал ничего делать с продолжающейся кровопролитной войной против собственного народа. (…) Восемь лет бомбили и убивали при полном отсутствии какого-либо понимания и сострадания.

ОБ ОКОНЧАТЕЛЬНОМ РАЗРЫВЕ

Когда они подписывали соглашения с представителями Донбасса и нарушали их, не моргнув, — мы все эти 8 лет пытались взывать к совести Запада; мы пытались образумить этот режим, который обретал очертания ультрарадикального и неонацистского. И Запад ничего не смог сделать — а, если честно, я даже думаю, что он не хотел ничего делать: потому, что Украина тогда, как и до 2014 года, использовалась как инструмент сдерживания России. Вся нынешняя ситуация сложилась потому, что Запад отказался признать за Россией равные права в организации архитектуры европейской безопасности. (…) И когда Зеленский заговорил о том, чтобы получить ядерное оружие, — это было уже немного чересчур.

О ДВУЛИЧИИ США

Гибли иракцы, ливийцы, сирийцы и жители других стран, куда США и их просветлённые союзники направляли свои взоры за тысячи километров от собственных границ. То есть США и их союзникам, чтобы оправдать вторжение, было достаточно сами знаете какой маленькой пробирки и заявлений, что это угрожает безопасности Соединённых Штатов. Где Ирак — где Соединённые Штаты? И никакие международные структуры не возвышали свой голос о том, что это нарушение международного права. А теперь посмотрите, какая истерика поднялась, когда мы заговорили об угрозах российской безопасности прямо на нашей границе.

И ОБ ОПТИМИЗМЕ

Я знаю, что американцы бегают через своих послов по всему миру, заставляя любые страны — в Африке, в Латинской Америке, в Азии — хоть что-то сделать против России. Знаете, это низко для великой державы, какой Америка является, — но мы к этому привыкли. (…) Так было не раз в нашей истории, поэтому мы сдюжим, я в этом уверен на 100%.

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