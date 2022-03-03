Историк Андрей Фурсов: На кон поставлено все. Если власть дрогнет, и уступит, это будет конец

Андрей Фурсов

Об этом ведущему радио «Комсомольская правда» Сергею Мардану рассказал историк и политолог, директор Института системно-стратегического анализа Андрей Фурсов.

НАШ ВНУТРЕННИЙ ЗАПАД КРИЧИТ «СЛАВА УКРАИНЕ!»

Сергей Мардан:

- Андрей Ильич, военная операция, как думаете, чем закончится?

Андрей Фурсов:

- Я думаю, что она закончится принуждением укронацистского режима к демилитаризации и денацификации, то есть, к его исчезновению.

Мардан:

- Демилитаризация понятно, что означает. Этим занимается наша армия. А вот денацификацией придется заниматься уже немножко другим людям. Как это должно выглядеть в современном мире? Мы все же как бы часть Европы.

Фурсов:

- Ну, часть Европы. Но мы значительно больше Европы. Это Европа – часть огромного материка, такой полуостров, который считает себя отдельным континентом. Дело в том, что опыт денацификации был по сути дела по-настоящему только в одной стране, в Германии.

Сейчас речь не идет о контроле России над Украиной. Россия заинтересована в нейтральной, в неблоковой Украине. Но должен быть какой-то переходный период, когда пройдет денацификация. Люди, которые себя замарали, должны оставить свои должности. А кто-то - вообще пойти под суд.

Мардан:

- Мне кажется, что в нашем обществе некий раскол. Последние цифры поддержки Путина - более 70%. Но есть активное меньшинство, которое громко топит «нет войне» и «мы напали на Украину». И некоторые боятся, что власть дрогнет, отступит.

Фурсов:

- Я понимаю эти опасения. 24 февраля 2022 года у нас закончились по сути 90-е годы. Даже Крым не был окончанием 90-х годов. Это был такой пролог. А сейчас на кон поставлено практически все. И если власть дрогнет, уступит внешнему и внутреннему Западу, то это будет ее конец. Поэтому, я думаю, самосохранение власти должно сработать. Но оно должно сработать активно, провести болевой прием. Скажем, многие, кто и раньше выходил с бандеровскими криками «Слава Украине!», они из государственных структур или СМИ. Они должны автоматически лишаться должностей. Если твоя страна проводит военную операцию с укронацистским режимом, а ты поддерживаешь этот режим, тебе не место в госструктурах.

АМЕРИКА - КАК ЗАСАДНЫЙ ПОЛК

Мардан:

- У вас не складывается такого странного ощущения, что Америка отошла в сторону, а воюет с нами активно Евросоюз и Британия?

Фурсов:

- Я всегда отличал Британию от Европы. Это такой остров бандитов, пиратов и изгоев, которые создали Америку. Да, внешне это кажется очень странным, тем более, что Америка на Украине лишается очень сладких пирожков. Например, 17 биолабораторий. Все прекрасно знают, что Украина – финансовая прачечная для отмывки денег кланами Обамы и Байдена.

Я думаю, американцы сознательно уступили Евросоюзу первую роль в противостоянии с Россией. И истерика Евросоюза понятна. Немцев, прежде всего. Канцлер Шольц проговорился, что это теперь снимает с Германии всякую вину. Это подтверждает, что все эти годы Европа, не только Америка, вкладывали средства в Украину, как таран против России.

Когда-то Константин Леонтьев сказал, что чехи – это то оружие, которое славяне отбили у немцев и против них направили. Так вот, украинцы – то оружие, которое у русского мира отбил Запад и против русского мира же и направляет. И вот теперь это ломается. И вот эта истерика, она в общем понятна.

Думаю, американцы дали порезвиться Евросоюзу, а сами сидят, как засадный полк…

Мардан:

- А в какой момент этот американский засадный полк-то выскочит?

Фурсов:

- А это зависит от того, как будет складываться ситуация. У США тоже хватает проблем. Там очень оживился Трамп. Может выскочить просто какая-то неожиданная ситуация по ходу военной операции. Трудно гадать.

ЯСНО, ЧТО САНКЦИИ СОХРАНЯТСЯ

Мардан:

- Как же все поменяется в финансовом глобальном мире?

Фурсов:

- Поменяется мир в целом, а финансы – это уже его элемент.

Но чем бы ни закончилась ситуация на Украине, а закончится она победой России в военной операции, - ясно, что Запад ни в коем случае не признает ни результатов этих военных действий, ни денацификации. И новое правительство Украины он не признает.

Ясно, что санкции сохранятся. И Россия в значительной степени выпадает из целого ряда финансово-экономических процессов.

Кроме Запада, в мире есть еще Китай, Индия, Иран. Понятно, что это сужает пространство для развития. Но с другой стороны, это подталкивает Россию к изменению модели экономического развития.

Если этого изменения не произойдет, то России просто в этом противостоянии не выстоять.

Противостояние с Западом идет по двум линиям – внешней и внутренней. Мы должны решить проблемы с внутренним Западом, потому что – это часть правящего слоя. Все эти актрисульки и журналистишки, которые выходят с криками «Нет войне!», они всего лишь сегмент пятой колонны в правящем слое. Если эта проблема не решится, то не решится и все остальное.

Кланово-олигархический режим не сможет противостоять Западу. Западу сможет противостоять только такой режим, где власть и народ едины, где они разделяют одни цели и ценности.

ЕВРОПУ ЖДУТ ВОЙНА И ГОЛОД

Мардан:

- Есть апокалипсические прогнозы, что украинский кризис может стать последним «черным лебедем», который в постковидную эпоху нанесет смертельный удар всей мировой жабе - финансовому капиталу.

Фурсов:

- Дело в том, что кризис на Украине, - причем не военная операция, а кризис, раздутый из нее, - выполняет функции пандемия. Но пандемию слили уже в конце прошлого года. Она не выполнила своих задач. И какие же средства остаются для создания нового мирового порядка? Война в Европе и голод – вот единственное, что еще остается, чтобы переформатировать мир.

Я думаю, у части мировой верхушки есть большой соблазн использовать кризис на Украине, чтобы решить целый ряд проблем, которые не решили пандемия.

ЗАПАД СТАРАЕТСЯ ЗАТЯНУТЬ ОПЕРАЦИЮ

Мардан:

- Они не боятся, что этот кризис их просто сметет? И почему должен возникнуть голод?

Фурсов:

- Они этого опасаются, но не просчитывают.

Война может спровоцировать голод. А голод – это сокращение потребления, ужесточение контроля. Они постараются выжать из военной операции России на Украине максимум. Чтобы она затянулась максимально. Отсюда помощь оружием.

Они ослабляют Россию, создают заслон между Россией и Китаем – с одной стороны, и Евросоюзом – с другой. Причем делается это руками самого Евросоюза. Идет очень серьезная игра. Вроде бы локальная военная операция России на Украине может решить судьбу всего мира на ближайшие 15-20 лет. Может ускорить процесс обнуления, а с другой стороны, вообще его поломать к хренам.

Мардан:

- Про голод. Россия с Украиной - это 25% мирового экспорта пшеницы и 90% мирового экспорта подсолнечного масла.

Фурсов:

- Вот Запад и постарается затянуть конфликт, чтобы сорвать посевную.

ЕВРОСОЮЗ НАМ НИКОГДА НЕ ПРОСТИТ ПОБЕДЫ НАД ГИТЛЕРОМ

Мардан:

- Чего так европейцы за Украину впряглись? Им чего до той Украины?

Фурсов:

- До Украины им вообще ничего. Им до России чего. Для меня очень показательной была фраза, которую сказала Урсула фон дер Ляйен, эта женщина с лицом коммунальной скандалистки. Она выбрала день – 22 июня и сказала, что с Россией нужно разговаривать с позиции силы. Она не случайно выбрала 22 июня. Планы Евросоюза по Украине складывались давно. Это стремление взять реванш.

Мардан:

- Но Евросоюз, как часть Запада, уже получил свой взял реванш — разрушив Советский Союз.

Фурсов:

- В истории было несколько попыток создать Евросоюз. Последняя попытка, которая почти удалась, была у Гитлера. И воевал Советский Союз не с Третьим рейхом, а с Гитлеровским Евросоюзом. В свое время Мельник-Боткин, шеф спецслужб Франции при Де Голе, сказал, обращаясь к русским – вы не заблуждайтесь, французы никогда вам не простят, что вы разбили Наполеона 200 лет назад. Я глубоко убежден, что Евросоюз никогда не простит России, что мы разбили Гитлера. Потому что вся Европа легла под Гитлера. А мы этого Гитлера победили.

И есть еще один момент. Тютчев сказал – с появлением империи Великого Петра империя Карла Великого в Европе невозможна. Он оказался прав. Когда Евросоюз встал на ноги? Как только был разрушен Советский Союз. То есть, поднимающаяся Россия и опускающийся Евросоюз – это сообщающиеся сосуды. И в Евросоюзе это прекрасно понимают. Потому и это неприятие России, оно глубоко эшелонированное, историческое. Не у всех, но у элит – точно.

КИТАЙ НАДОРВЕТСЯ ОТ УСПЕХОВ И РАЗВАЛИТСЯ?

Мардан:

- А где Китай?

Фурсов:

- Китай играет свою игру. Я никогда не был сторонником точки зрения, что Китай будет глобальным лидером в XXI веке. У Китая есть масса ограничителей. И чем больше у Китая экономические успехи, тем острее социальные и политические проблемы. Китай, по разным оценкам, это 9-12 региональных кланов.

В начале ХХ века тоже все говорили, что еще двадцать лет, и Россия всех задавит. Россия экономически развивалась бурно, но это и сломало ей социальный хребет.

Я думаю, Китай может при решении проблемы Тайваня, при хороших отношениях с Россией, выковать себе свою зону в Азии. Но для этого ему нужен российский тыл и постоянное напряжение с США.

Мардан:

- Оно абсолютно неизбежно.

Фурсов:

- Да. Если только Китай не развалится на части. Мир еще не стал многополярным до конца, он в него только превращается. Мир входит в зону беспорядка. Расклады будут очень быстро меняться. Небольшие причины смогут порождать большие следствия. Достаточно бабочке сесть на одну чашу, и все пойдет в другую сторону.

А С КЕМ ТОВАРИЩ ЭРДОГАН?

Мардан:

- Остается еще один амбициозный игрок, это Турция, товарищ Эрдоган. Он вообще самостоятелен? Или он пешка в руках Лондона?

Фурсов:

- Как региональный игрок он субъектен. Но в играх у нас в Закавказье и в Средней Азии, он часть британского плана. Даже британско-американского.

И у американцев, и у британцев есть милая привычка, если они где-то собираются гадость сделать, начинают продвигать людей, связанных с этими регионами. Когда решили ломать соцлагерь через Польшу, сразу появился советник президента США Збигнев Бжезинский, появился поляк в качестве Папы Римского.

Сегодня Мур, который возглавил МИ-6, это спец по Турции. Он собирает турецкие ковры, болеет за турецкие клубы, говорит, что друг Эрдогана. И вот, когда этого человека назначили в МИ-6, мне стало понятно, что удар будет в Закавказье, по линии Азербайджан – Карабах.

Эрдоган будет стараться играть в свою игру, но он включен в более широкий проект. Эрдоган англосаксам сейчас очень нужен.