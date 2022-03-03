Последние новости о ситуации вокруг Украины на 3 марта 2022 года: Наемники спешат на Украину, «байрактары» прилетают по весне, Поклонская взывает к совести

Мы собрали последние новости о ситуации вокруг Украины на 3 марта 2022 года Фото: Александр КОЦ

Ожидание переговоров

Второй этап российско-украинских переговоров должен был состояться вечером 2 марта. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, наша делегация в прежнем составе, во главе с помощником президента Владимиром Мединским, прибыла к месту встречи на границе Белоруссии и Польши во второй половине дня (прилетев ранее в Брест) и ожидала там украинских коллег, которые в Беловежскую пущу не слишком спешили. Мединский в 19.25 заявил, что киевляне сообщили им, что доберутся лишь в четверг. Ну да, ехать же через Польшу…

Путин говорил с лидерами Индии и Израиля

Премьер Нарендра Моди получил информацию о происходящем на Украине и попросил Владимира Путина содействовать эвакуации из Харькова сотен индийских студентов. А премьер Израиля Нафтали Беннет по телефону «высказал некоторые соображения в связи с учетом состоявшихся у него в последнее время контактов с лидерами ряда государств».

Херсон наш

Полный контроль над областным центром Херсон установлен российскими подразделениями. По данным генерал Игоря Конашенкова, вся гражданская инфраструктура и объекты жизнеобеспечения горожан работают в обычном режиме, недостатка в продовольствии население не испытывает.

Азовсталь заминирована боевиками

В Мариуполе на предприятии «Азовсталь» находятся заложники, его территория заминирована боевиками нацбатальона «Азов». Вокруг предприятия расположена военная техника нацбатов — об этом заявил генерал Игорь Конашенков.

Предупреждение НАТО

Нельзя исключить инциденты между Россией и НАТО из-за поставок из стран альянса летального оружия на Украину — об этом заявил замминистра иностранных дел Александр Грушко.

Строгий Будапешт

Глава МИДа Венгрии Петер Сийярто официально заявил, что его страна не позволит провозить летальное оружие для Украны через свою территорию, поскольку «этот груз может стать целью для враждебных военных действий». Хорошо, что в ряды двух десятков стран-поставщиков, думающих иначе, затесался хоть кто-то трезвомыслящий.

Иностранный легион

Руководитель внешнеполитического ведомства незалежной Дмитрий Кулеба, заявил, что более тысячи «вольных стрелков» из 16 стран движутся на помощь Украине, а ранее о формировании иностранного легиона в самостийной республике заявлял Владимир Зеленский.

Тем временем, глава украинского Минобороны Алексей Резников заявил о новой партии турецких беспилотников, которая прибыла на Украину. Прежде представители официального Киева вынуждены были признать, что «Стингеры» (переносные зенитные комплексы) и «Джавелины» (противотанковые комплексы) у ВСУ заканчиваются, но большие господа обещают свежие поставки из Европы.