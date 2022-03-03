Почему Россия пошла защищать русских в Донецке, Одессе и Киеве

Наш корреспондент, уроженка Донецка, объяснила, что происходило почти 20 лет в Украине Фото: REUTERS

В соцсетях много информации о том, что сейчас происходит в Украине. Много агрессии, ненависти... А еще до сих пор достаточно много непонимания и звучит один и тот же вопрос: какая была причина?

Развернутый ответ дал президент России Владимир Путин, его можно переслушать (урок истории на 55 минут), поднять источники информации. Но многим лень, не до того... Для тех, кто пропустил, что происходило в Украине, готова сделать короткий пересказ.

Америка проспонсировала украинский Майдан. Это был 2004 год. Страна эмоционально разделилась на «оранжевых» - тех, кто поддерживал кандидата в президенты Виктора Ющенко, и на «бело-голубых» - тех, кто поддерживал Виктора Януковича. Первый кандидат – из села Хоружевка, Сумская область, второй – Енакиево, Донецкая область. Украина разделилась вдоль Днепра.

Одни хотели курсом на Европу, другие – на Россию. Одни настаивали на едином украинском языке, вторые – предлагали признать русский вторым государственным языком. В тот момент в Украине на русском языке говорили 75% населения. Но уже тогда русских ущемляли, называли "меньшинством".

Украине не понравилось жить при Ющенко, который стал президентом. Но его никто не сверг. Все просто ждали, когда истечет его срок полномочий. Честно и без переворотов.

На следующих выборах в 2010 году победил Виктор Янукович. Отстоять права русских тоже не получилось. Обещали принять русский язык вторым государственным – не случилось. Побоялись националистов, решили повременить. А вот вытеснять русский язык никто не боялся - вытесняли из кинотеатров, в судах нужно было говорить только на украинском, в школах становилось больше украинских классов, в университетах заставляли писать курсовые на украинском языке под угрозами.

- Собрали всех претендующих на красные дипломы и сказали, что можно писать курсовые на выбор: на украинском или русском языке. Только за работу на украинском поставят «5», а на русском – «4», - рассказывает Ирина Стадникова, выпускница Донецкого национального университета.

Последним объединяющим русских и украинцев был чемпионат по футболу Евро-2012. Принимала одновременно Украина и Польша. Болельщики до сих пор вспоминают теплоту Донецка, Харькова, помнят, как болели за футбол в Киеве и Львове. Гостей принимали искренне, кормили варениками и борщом, пели песни.

А как только гости уехали - в 2013 году Америка снова влила денежные средства, в ноябре на Европейской площади в Киеве произошел кровавый переворот – националисты свергли законно избранного президента Виктора Януковича, преследовали его и пытались убить. Причину нашли банальную – якобы Янукович был против вступления Украины в Евросоюз. Но Украину туда никто и не звал – изучите внимательно это момент. Украинцам внушили, что их лишают светлого будущего, что они не смогут там учить детей, выезжать туда на работу. Хотя разве для того, чтобы покинуть Родину, нужно вступление в Евросоюз? Билет, самолет, Европа.

Снова образовался Майдан, зажигательные смеси полетели в мирных людей и в «беркутовцев» (специальное подразделение милиции в Украине) – больше 100 человек погибли. «Беркут» был без оружия, им не разрешили разогнать протестующих силовыми методами, хотя в стране происходил переворот. А националистам раздавали оружие. Милицию гнобили, их домашние адреса публиковали в интернете, чтобы любой обозленный мог пойти и совершить расправу. Выжившие сотрудники «Беркут» в срочном порядке уехали в Крым и Донецк, где им не угрожала опасность.

В Киеве начался хаос, власть захватили Порошенко, Турчинов, Яценюк. Они стали устанавливать свои правила, назначать своих руководителей в судах, прокуратуре, захватывать силой административные здания. Глядя на это, Крым, Донецк, Харьков, Одесса, Мариуполь, Луганск хотели защититься. Не допустить кровавого террора в своих городах.

- Нам стали присылать своих начальников из Киева, хотели сменить нам власть. Но переворот мы не признавали, не поддерживали. Мы не признали захват власти и свержение президента. С марта 2014 года мы стали думать, что делать, как жить отдельно от Киева. Стали поступать угрозы, что Донбасс уничтожат – такими были переговоры, нас хотели принудить к киевскому режиму. И тогда была сожженная Одесса, бои в Мариуполе, бомбежка Славянска. Тогда образовались ДНР, ЛНР. Восемь лет идет война, хоть кто-то из Киева сказал: «Остановите войну»? Нет. Молчанием поддерживали нацизм, - рассказывает Дмитрий Новиков, житель Харцызска.

Сейчас все, кто задается вопросами о разрешении военного конфликта в Украине, должны снова пройти урок истории, изучить его полностью, тогда не будет вопросов: кто на кого напал, кто с кем воюет, и почему русских в Донбассе убивают до сих пор. Изучать историю нужно с 2004 года, а можно прямо с 1991 года после развала СССР.

Некую ясность может дать выступление российского политика Владимира Жириновского, который еще в 2007 году в эфире украинского телеканала говорил, что Россия будет защищать русских всегда и везде.

- Русские, которые живут на Украине, у них есть право жить под российским флагом. Если они этого захотят, то мы – Россия это обеспечим и нас никто не остановит – ни США, на НАТО, - говорил Владимир Жириновский.

Тогда же российский политик предупреждал, что издеваться над русскими в Украине не нужно, иначе будут последствия.

- Если будете издеваться над русскими, если не будете платить за газ по мировым ценам, и будете угрожать нам, что флот должен уйти из русского города Севастополя, то отношения резко ухудшатся по вашей вине, - говорил Владимир Жириновский.