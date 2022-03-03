Настоящих героев наверняка намного больше, чем успели раскрыть в Минобороны. Фото: REUTERS

498 погибших героев русской армии. За каждым из них - личная трагедия отдельной семьи. И важно, что Минобороны не стало замалчивать потери, прятать скорбную статистику по грифами, прикрываясь законом, по которому в военное время это - засекреченные сведения.

Погибшие заслуживают того, чтобы о них знали и помнили. Чтобы их не погребли, стыдливо спрятав от телекамер, а проводили с воинскими почестями. Это важно. Не столько для родственников, которых вряд ли сегодня можно чем-то утешить.

Важно для нас всех. И для тех, кто сегодня денацифицирует Украину. Они должны знать, что Родина не сдаст своих воинов, как стеклотару. Спасибо Минобороны за правду. После войны мы назовем всех павших поименно. И поднимем за них третий тост.

И выпьем за живых героев, навсегда вписавших себя в историю русского воинства. За экипаж одного из российских танков под командованием старшего сержанта Нимченко, который на передовом рубеже в течение 40 минут уничтожил 6 танков и 3 БТР-80, а также более 90 националистов.

За экипаж под командованием командира танковой роты старшего лейтенанта Старостина, который, отражая атаку со значительно превосходящими силами противника, уничтожил 8 единиц бронетехники и более 100 националистов, не допустив их прорыва к переправе. Даже попадание ракеты «Джавелин» танкистов не остановило.

И ведь это всего два примера, которые опять же раскрыли в Минобороны. А настоящих героев наверняка намного больше.