«Аллу люблю и уважаю!»: Прохор Шаляпин высказался о романе с 77-летней бабушкой

Певец познакомился с поэтессой Аллой Пеняевой ещё в юности Фото: СОЦСЕТИ

Пластический хирург Карл Тавберидзе внезапно заявил, что скандальный певец Прохор Шаляпин съехался со своей давней приятельницей 77-летней поэтессой Аллой Пеняевой.

«Прохор нашел свое счастье с Аллочкой и доказал, что возраст — не помеха для настоящей любви!» — признался Тавберидзе.

Шаляпина это заявление весьма удивило.

-Аллу люблю и уважаю — она золотой человек, мой давний близкий друг. Этот фейк не более, чем пиар хирурга. Еду в поезде, читаю и диву даюсь,-написал в своём Инстаграмме Шаляпин.

Артист не скрывает, что в юности у него действительно была связь с Пеняевой, но роман давно завершён, они много лет приятельствуют.

Напомним: 77-летняя Алла Пеняева -поэтесса и бывшая помощница покойного Юрия Лужкова.

Как удалось выяснить «КП», Шаляпин сейчас проживает в «сталинке» 55 кв. м на улице Автозаводская, а собственную квартиру, подаренную ему много лет назад Аллой Пеняевой на Ленинском проспекте (площадью в 85 кв.м), артист сдаёт в аренду.