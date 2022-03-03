Мэр американского городка нашел связь между проституцией и рыбалкой

Пируэты мэрской мысли озадачили всех, даже противников подледного лова как такового Фото: Алена ПРОКИНА

В ходе обсуждения требования жителей небольшого города Хадсон в американском штате Огайо разрешить им подледный лов на местном озере мэр Крэйг Шуберт прибег к неожиданному доводу: по мнению градоначальника, разрешение на зимнюю рыбалку приведет к увеличению в городе… жриц любви.

Пируэты мэрской мысли озадачили всех, даже противников подледного лова как такового. Вот только аргументы члены городского совета приводили совершенно другие. По убеждению чиновников, подледный лов сопряжен с опасностью, а проведение спасательных работ ляжет на муниципальные власти тяжким бременем.

Спустя некоторое время Крэйг решил пояснить, что же он имел в виду. Оказалось, что градоначальник вспомнил свою молодость и работу журналистом. В то время, по его словам, полицейские нередко ловили ночных бабочек, занимающихся промыслом в будках рыбаков, сооруженных на льду.

Одна из членов горсовета назвала инсинуации мэра возмутительными и добавила, что такого в Хадсоне не будет никогда. А сама история про проституток на льду – не более, чем старинная городская легенда, передает Fox8.

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