Израильский журналист опроверг обстрел Бабьего Яра

Ближайшее попадание было примерно в 300 метрах от нового памятника мемориала и пришлось оно в район телевизионной башни Фото: REUTERS

Журналист израильского издания Ynet Рон Бен-Ишай опроверг заявление президента Украины о том, что российская артиллерия нанесла удар по мемориалу Бабий Яр, воздвигнутому в память о жертвах Холокоста.

По заявлению корреспондента, он пешком обошел весь Бабий Яр и не нашел признаков попадания в мемориал снарядов, ракет или их осколков. В подтверждение своих слов Бен-Ишай прислал в редакцию ряд фотографий.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский опубликовал на иврите гневное сообщение, в котором призвал евреев всего мира возмутиться «жестокостью русских, посягнувших на святыню».

По словам журналиста Ynet, ближайшее попадание было примерно в 300 метрах от нового памятника мемориала и пришлось оно в район телевизионной башни. Также осколками были повреждены офисы и аппаратная, расположенные непосредственно возле телевышки.

О запланированных ударах по технологическим объектам Службы безопасности Украины и главного центра психологических и специальных операций в Киеве предупреждали в Минобороны РФ. Эти действия направлены на пресечение информационных атак, постоянно ведущихся с территории Незалежной.

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