Прожила жизнь в любви: Испанскую герцогиню Альбу до сих пор считают самой веселой аристократкой в мире

Каэтана Альба всю жизнь прожила в любви к тому, что ей нравилось делать. Своим примером она доказала, что любовь важнее титулов, привилегий и денег Фото: REUTERS

Каэтана Альба дружила с британской королевой Елизаветой II и пользовалась правом звонить ей напрямую в любое время дня и ночи. И была единственной женщиной в мире, которой дозволялось не склонять голову перед римскими папами.

Мария дель Росарио Каэтана Альфонса Виктория Евгения Франциска Фитц-Джеймс-Стюарт-и-Сильва – вот полное имя испанской аристократки, которую во всем мире знают и помнят, как Каэтану Альбу.

Количеству ее титулов могла бы позавидовать сама Елизавета II. У Каэтаны их было превеликое множество: она имела 7 титулов герцогинь, 23 маркиз и 19 графинь. Все это позволяло ей не вставать перед испанскими королями и не склонять голову перед понтификами. Причем Альба была единственной в современном мире женщиной-католичкой, обладавшей такими привилегиями.

Она прожила долгих 88 лет. В Испании ее очень любили за веселый нрав и преданность. И считали чуточку сумасшедшей.

Каэтана Альба всю жизнь прожила в любви к тому, что ей нравилось делать. Своим примером она доказала, что любовь важнее титулов, привилегий и денег.

Девочка родилась в семье известного испанского аристократа, герцога Альба и герцогини Алиага. И была единственным ребенком в семье. Когда Каэтане было 8 лет, ее мать умерла от туберкулеза. Тогда отец переехал в Великобританию, где юная герцогиня познакомилась и очень подружилась с девочкой Лиззи, которую позже мир узнал как королеву Елизавету II.

В 22 года Каэтана впервые вышла замуж за аристократа, герцога Луиса Мартинеса де Ирухо. Отец устроил молодым шикарную свадьбу, долгое время считавшейся самой дорогой и самой роскошной церемонией в Европе.

У супругов родилось в этом браке шесть детей: пять сыновей и одна дочь. После смерти герцога в 1972 году герцогиня вышла замуж второй раз - за исследователя музыки Хесуса Агирре. Этот брак тоже был удачным, несмотря на то, что изначально в Испании его не одобряли (Хесус был незаконнорождённым). Но король разрешил паре зарегистрировать отношения.

В 2011 году Каэтана вновь овдовела и почти сразу же сделала сенсационное заявление о том, что выходит замуж в третий раз.

Ее избранником стал госслужащий Альфонсо Диес. Он был на 24 года моложе аристократки. Дети Каэтаны оказались против брака и разрешили матери выйти замуж только пи условии, если она откажется от всех денег и привилегий в их пользу.

Каэтана, всегда выбиравшая любовь, согласилась на это условие, подписала все бумаги и пошла к алтарю. На свадьбе она танцевала вместе с мужем фламенко, которым очень увлекалась с юности.

В 2014 году ее не стало. О своей жизни Каэтана Альба рассказала в двух автобиографических книгах: «Я, Каэтана» и «Чему научила меня жизнь».