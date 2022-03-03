Израильская школьница подверглась нападкам после того, как высказалась в поддержку России

В школе же, в которой произошел конфликт, пояснили, что на самом деле ничего не произошло, просто дети излишне эмоционально обсуждали происходящие на Украине Фото: Shutterstock

Отголоски украинского конфликта идут по всему миру, при этом навязываемая западной пропагандой модель превосходно работает – иметь мнение, отличное от стадного, просто нельзя.

Показательным стал случай в израильской школе.

Школьница в Ришон ле-Ционе вернулась домой в слезах: после того, как на уроке, где учительница решила обсудить последние события на Украине, девочку буквально затравили в школе.

Все дело в том, что она, будучи дочерью репатриантов из России, посмела иметь собственное мнение и не осуждать президента родины своих родителей.

Подавляющее большинство учеников встали на сторону «обиженной» Украины, напрочь забыв о том, что именно украинские националисты неоднократно позволяли себе антисемитские высказывания, оскорбления памяти жертв Холокоста. Не смутили израильских школьников и откровенно фашистские лозунги, получившие широчайшее распространение на Украине, и чествование военных преступников времен Второй мировой войны, ответственных за гибель десятков тысяч евреев.

Когда же школьница попыталась озвучить мнение, отличное от общего – она тут же стала жертвой нападок и откровенного издевательства со стороны соучеников.

Мать девочки обратилась к главе городского образования.

– Недопустимо, чтобы политическая дискуссия в классе завершилась потоком грязи в адрес ученика. Как можно допустить, чтобы такое было в школе, да еще и в присутствии учителя?! Моя дочь чувствует себя оскорбленной, я тоже. Вся наша семья потрясена до глубины души этим случаем, – написала женщина в обращении.

В школе же, в которой произошел конфликт, пояснили, что на самом деле ничего не произошло, просто дети излишне эмоционально обсуждали происходящие на Украине события, передает MyNet.

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