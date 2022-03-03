В Москве с 3 марта отменили ковид-сертификаты и все ограничения на посещения заведений

3 марта, в Москве прекращается использование QR-кодов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Московские власти объявили о прекращении использования ковид-сертификатов с 3 марта. Такое решение принято с эпидемиологической ситуацией в Москве. Обстановка с ковидом, по мнению мэра столицы Сергея Собянина, постепенно приходит в норму.

- Количество новых случаев заболевания омикроном и госпитализаций продолжает снижаться. Это позволяет нам отменить значительную часть действующих ограничений. Сегодня я подписал указ, в соответствии с которым с четверга, 3 марта, в Москве прекращается использование QR-кодов, - сообщил в личном блоге Сергей Собянин.

В Москве также отменены все ограничения на посещение ресторанов и кафе, театров, музеев. Снимаются ограничения на концертных, развлекательных, культурных, зрелищных, просветительских и спортивных мероприятиях.

Однако пока в городе остается рекомендательный "домашний режим" для москвичей старше 60 лет и граждан с хроническими заболеваниями. Сергей Собянин подчеркнул, что вместо обязательного "домашний режим" становится рекомендательным.

- Установить, что с 3 марта гражданам в возрасте старше 60 лет, а также гражданам, имеющим заболевания, перечень которых определен Департаментом здравоохранения города Москвы, рекомендуется не покидать место проживания (пребывания), в том числе жилые и садовые дома, - значится в обновленном приказе мэра Москвы.

Москва возобновит в ближайшие дни работу кружков и секций программы "Московское долголетие".

Напомним, что ранее в Москве к оказанию плановой и специализированной помощи вернули еще около 1400 коек, в том числе в госпитале для ветеранов войн №3 и в Инфекционной клинической больнице №2.

В столице 28 февраля отменили блокировку транспортных карт для москвичей старше 60 лет и граждан, имеющих хронические заболевания.

Удаленный режим работы теперь носит рекомендательный, а не обязательный характер. Требование о переводе 30% работников на "удаленку" теперь по решению работодателя.

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