«Совершается справедливость»: В московские военкоматы приходят 19-летние студенты с просьбой отправить их на Украину

Участники братства «Академисты» попросились добровольцами на Украину Фото: Михаил ФРОЛОВ

1 марта в сборный пункт военного комиссариата на Угрешской в Москве пришли пятеро парней. Дежурному на КПП объявили: хотим помочь армии, которая участвует в спецоперации на Украине. Тот опешил, позвал начальника.

— К сожалению, его ответ был отрицательный — не пустили нас. Начальник сборного пункта сказал, что все укомплектовано. Военком ответил мягко, похвалил нас, — рассказывает 19-летний Глеб Ганькин, который с товарищами ходил в военкомат.

Глеб Ганькин Фото: Михаил ФРОЛОВ

Парни рассказывают, что тему Донбасса обсуждали давно: помогали беженцам, собирали гуманитарку. Все они познакомились в братстве «Академисты Царьграда». Организацию они описывают так: «заняты созданием новой национальной элиты».

— Нынешней элите сложно доверять. Почти вся эстрада, богема отвернулась от страны. Мы готовы поддержать страну в трудную минуту. Возник порыв отправиться на Украину. Потому что происходит то, чего многие ждали уже восемь лет. Конечно, страшно за себя. Но есть вещи, которые принципиально выше всего остального. Совершается справедливость, — слегка патетично, но без лукавства говорит 21-летний Дмитрий Скурихин. В повседневной жизни он студент МГУ и работник банка.

Среди парней нет кадровых военных или силовиков. Они трезво понимают, что на передовую с автоматом их вряд ли зашлют. Но готовы помогать армии по силам: в госпиталях, на информационном фронте, собирать гуманитарную помощь.

Дмитрий Скурихин Фото: Михаил ФРОЛОВ

Когда об акции узнали в соцсетях, личка академистов взорвалась.

— Есть те, кто поддерживает, много и недоброжелателей. Хоронят меня, хоронят всю мою семью. Я пытаюсь им отвечать, звоню, чтобы поговорить (в соцсетях есть функция звонков — прим.авт.). А они в ответ просто закидывают меня фейковыми фотографиями трупов, — говорит Глеб Ганькин.

Со стороны может показаться, что в братстве молодежь кто-то надоумил на акцию. Мы поговорили с руководителем сообщества.

— У нас сетка молодежных клубов по стране, объединенных идеями и целями. Цели у нас русские, консервативные. Ничего нового мы не придумали. Берем пример еще дореволюционных академистов. Молодежь всегда были нигилистской, либеральной. После первой русской революции 1905 года появились такие братства, которые были за веру и отечество, — объясняет лидер московской ячейки братства «Академистов» Даниил Черемисин.

Даниил Черемисин Фото: Михаил ФРОЛОВ

Даниил говорит, что никого из своего братства он не призывал отправляться на фронт.

— Это было коллективное желание. Я как лидер не мог их одних отпустить. Понимаю, что головы у них горячие. Пошел с ними. А поддерживать солдат во время спецоперации нужно. Как они будут себя чувствовать, если узнают, что дома плюют в спину? — рассказал Черемисин.