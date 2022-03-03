«Зверские» санкции: российским кошкам запретили участвовать в международных выставках

Пока ограничения введены до 31 мая, но могут продлены Фото: Shutterstock

Антироссийские санкции скоро будут уже накладывать на облака, которые плывут из России, и на животных, которые обитают в наших лесах. Ладно, про облака - это шутка (пока), а вот животные, действительно, уже попали под ограничения. Международная организация кошек FIFE из-за спецоперации на Украине запретила пушистикам из России участвовать в международных выставках, проводимых под её эгидой.

Как говорится на сайте организации, с 1 марта ее членам запрещают покупку кошек из РФ и их регистрацию в реестрах FIFE за пределами России. Кроме того, пушистым, принадлежащим россиянам, теперь нельзя участвовать в выставках организации вне родной страны.

Пока ограничения введены до 31 мая, но могут продлены.

Пользователи соцсетей с иронией заметили, возможно, причиной запрета стали кадры, где во время освобождения Крыма коты позировали вместе с «вежливым людьми». Кто знает, куда ещё заведёт западный мир антироссийская истерия? Не начнут ли отстреливать в море дельфинов и касаток, ведь те вполне могут быть боевыми пловцами, натренированными в «секретных лабораториях ГРУ»?

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