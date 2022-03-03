Турция не вводит санкций, чтобы стать «окошком в Европу» для россиян

Анкара, осуждая решение РФ о проведении спецоперации на Украине, не собирается предпринимать меры, которые нанесут республике ущерб Фото: REUTERS

Турция не планирует вводить антироссийских санкций в связи с военной спецоперацией на Украине и считает необходимым сохранение канала для диалога, заявили в Анкаре. Страна может стать «окном в мир» для России в условиях санкционного давления Запада, это касается и транзитных авиаперелетов, и туризма, и торговли.

«Мы не планируем санкционных пакетов и считаем необходимым держать каналы для диалога открытыми. Это соответствует приоритетам нашей страны. Должна быть сторона, способная вести переговоры с Россией. Кто будет говорить с Россией, если все сожгут мосты?», - сказал пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын в интервью телеканалу CNN Turk.

Он отметил, что Анкара, осуждая решение РФ о проведении спецоперации на Украине, не собирается предпринимать меры, которые нанесут республике ущерб с учетом тесных отношениях с Москвой в таких областях, как туризм, поставки газа, экспорт сельхозпродукции.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган неоднократно после начала спецоперации призывал Россию и Украину к незамедлительному прекращению боевых действий и предлагал посредничество своей страны. Он поддержал вступление Украины в ЕС, обвинив в то же время Брюссель в политике двойных стандартов, поскольку вопрос о членстве Турции в Евросоюзе заморожен. «Я хочу спросить членов ЕС, почему вопрос о принятии Турции вызывает у вас обеспокоенность? Продемонстрируйте такую же чуткость, которую вы проявляете к Украине. Или вы включите Турцию в повестку дня, когда кто-то нападет на нее?», - заявил Эрдоган на пресс-конференции в Анкаре.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу считает, что его страна ведет прагматическую политику, не занимая чью-то сторону в конфликте и развивая отношения как с Россией, так и с Украиной.

«Турция с первого дня конфликта прикладывает максимум усилий для прекращения огня, мы стараемся добиться приостановления боевых действий для гуманитарных целей хотя бы на сутки… Мы одна из редких стран, которая имеет хорошие отношения с обеими странами, которые участвуют в этом конфликте. Стараемся использовать это преимущество для скорого его завершения. Это наша принципиальная позиция», - сказал Чавушоглу в интервью телеканалу Habertürk.

Он добавил, что Турция воздержалась от голосования против России в Совете Европы, чтобы не разорвать эти контакты, к тому же исключение из этой организации означает, что россияне потеряют доступ к европейской судебной системе в области прав человека.

По словам турецкого министра, Анкара строго придерживается конвенции Монтрё о статусе проливов Босфор и Дарданеллы, которые с понедельника закрыты для прохода военных кораблей России и Украины. Согласно конвенции, военные корабли воюющих стран не имеют право проходить через проливы, за исключением случаев помощи государству, явившемуся жертвой нападения.

«В конвенции также есть одно исключение: если военный корабль воюющей стороны возвращается в порт своей постоянной прописки в Черном море, он имеет право проследовать через проливы. Россия проинформировала нас о проходе четырех кораблей, три из которых не имеют порта прописки в Черном море. Таким образом они не имеют право прохода через проливы», - добавил Чавушоглу.

Как заявил «Комсомольской правде» турецкий экономист, бывший торгпред Турции в РФ Айдын Сезер, Анкаре пока удается сохранять нейтралитет.

«На сегодняшний день Турция нейтральна, и если она продолжит это делать, то для России может открыться окно в условиях санкций Запада. Собственно, Турция к этому стремится, чтобы экономический кризис не затронул ее сильнее. Она хочет сохранить уровень отношений с Россией в таких сферах, как энергетика, туризм, торговля, инвестиции. Этого требуют высшие интересы Турции», - считает эксперт.

По его словам, Турция испытывает давление Запада, который призывает Анкару к более жесткой позиции по отношению к РФ. «Институционально Турция является союзником Запада, и можно допустить, что она все же введет санкции против РФ, но для этого нужны особые условия. Два наших соседа в Черном море находятся в состоянии войны. Если военная операция затянется, давление на Турцию возрастет. В таком случае Эрдоган окажется перед очень сложной дилеммой. Надеюсь, он сохранит нейтралитет», - отметил Сезер.

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