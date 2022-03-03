Геннадий Зюганов: Объявлена жестокая война русскому миру и нашей цивилизации

Геннадий Зюганов Фото: Анатолий ЖДАНОВ

- ...Геннадий Андреевич, вот нас просто обложили и продолжают обкладывать санкциями. Но я знаю, что!даже на уровне коммунистических партий зарубежных страни у вас экономические связи были, даже вы мед Зюганова выпускали к 100-летию компартии Китая. Какие у нас есть подушки безопасности, как нам быть?

- Ты понимаешь, это не просто санкции.

Объявлена жестокая война русскому миру и нашей цивилизации. Она ведется англосаксами - беспощадная. И то, что сейчас происходит, это не имеет прецедента, когда все формы давления – от вооруженного, нацистского, фашистского, экономического, культурного – пущены в ход.

- Но ведь не все против нас ополчились...

- Да, надо понимать, что не весь мир участвует в этом безобразии. Это - только англосаксы, их сателлиты, непосредственно натовцы и Япония.

Весь остальной мир - или категорически против, или воздерживается и считает, что это совершенно недостойно.

Но, прежде всего, я очень доволен, что страны БРИКС отказались в этом участвовать и, более того, проявили с нами солидарность. Это Китай, Индия, Бразилия, ЮАР – государства с очень мощными экономиками, население которых составляет почти 45% населения планеты.

- Если можно - конкретнее по Китаю...

- А если посмотреть по экономическому потенциалу, с учётом ВВП, Китай - уже первая держава мира, а, кстати, Индия – третья.

С другой стороны, ни одна страна Латинской Америки, которые на себе испытали, что такое американский империализм, с его наглостью, насилием и военщиной, - не поддержали их санкции. Даже Мексика, которая под боком, а это огромная страна, с населением почти в 150 миллионов. Аргентина! Не говоря о наших традиционных друзьях и товарищах кубинцах, никарагуанцев, венесуэльцев.

- Вы ещё про Африку забыли.

- Если взять Африку, то, практически, тоже этого нет. (Речь о санкциях в отношении России. - А.Г.) Даже арабский мир, Объединенные Арабские Эмираты, на Совете безопасности (речь об ООН.- А.Г.) воздержались и не стали голосовать за американскую резолюцию.

Но надо иметь в виду, что и Европа уже, похоже, начинает колебаться.

Макрон говорит – надо вести диалог.

Уже в германском бундестаге выступают и говорят: дескать, что мы все, ошалели? Мол, сами породили этот конфликт, залезли в Прибалтику, организовали нацистский режим и поддерживаем его на Украине, мы его вооружаем, мы его натравляем, мы его науськиваем и прочее.

И, когда дело дошло до того, что этот режим потребовал чуть ли не ядерного оружия и готов утопить в крови весь Донбасс, тогда какой выход? Выход один. - Вы - о военной спецоперации...

- И, в данном случае мы защищаем Донбасс. А Донбасс - первый на постсоветском пространстве, который встал в полный рост и спасает нас от нацизма, фашизма и бандеровщины. Самого оголтелого явления, которое было только на планете.

Бабий Яр - евреев расстреливали бандеровцы. Почти 70 тысяч поляков на Волыни вырезали бандеровцы. Деревни палили вместе с жителями в Белоруссии - бандеровцы.

И они сейчас заявили, что - главная власть в Киеве и готовы потопить в крови Донецкую и Луганскую народную республики. Меня потрясает их бессмысленная жестокость. Обстреливают с утра до вечера жилые кварталы и говорят, что это наша земля. Вдумайтесь! После фашистов таких явлений на планете не было.

Но вернёмся к санкциям... Прорвемся?

- Прорвёмся!

Но, что касается непосредственно нашей страны... Нужен новый финансово-экономический курс – мы его давно предлагали. Мы заявляли – надо накапливать золотые запасы. А сколько тонн их продали в последнее время?! Мы говорили – деньги надо держать у себя в казне!

Надо все сделать для того, чтобы поддержать высшие технологии. 15 авиационных заводов у нас производили полторы тысячи летательных аппаратов в год. Треть мира летала на «илах» и «тушках»! Сейчас у нас, после санкций, думают, что с самолетами делать. Мы в состоянии производить любые летательные аппараты самого высокого класса, но сюда, в эту отрасль, надо вкладывать, заниматься ею.

Короче говоря, нам надо развивать свою экономику и особый упор сделать сейчас на стройку и село. Село – прежде всего. Это - продовольствие. Надо сделать все, чтобы были доступны ресурсы. Не надо поднимать производствам проценты на кредиты, мы в свое время с Примаковым, Маслюковым и Геращенко всем предприятиям дали деньги под конкретное производство практически без процента и не позволили повышать цены на бензин и солярку. Мы все сделали для того, чтобы организовать и подготовили программу «Новая целина», развитие села, народные предприятия.

Но надо с уважением относиться к нашим традициям и понимать, что без справедливости мы из этого дерьма - этих санкций – не вылезем.

Сейчас дайте возможность нашим людям трудиться и дышать, и мы покажем пример, как можно вылазить из-под любых трудностей.

- Понятно.

- Я заканчиваю.

Весь смысл этой жуткой операции, которую США проводят многие десятилетия - поджечь, опалить нас войной, спалить Украину и опустить ниже плинтуса ту же Европу.

Ну, а мы... Конечно, прорвемся!

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