Интервью Сергея Лаврова российским и иностранным СМИ 3 марта 2022: прямая онлайн-трансляция

Сергей Лавров Фото: REUTERS

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в четверг, 3 марта 2022 года, дает интервью ведущим средствам массовой информации, представляющим как Российскую Федерацию, так и другие страны.

Трансляцию беседы главы министерства иностранных дел (МИД) России с журналистами можно посмотреть на сайте kp.ru. Она стартует в ближайшие минуты.

Ожидается, что ключевой темой разговора станет специальная операция России на Украине, к которой в настоящее время прикованы взгляды всего мира.

Это подтвердили в МИД России, уточнив, что Лавров выскажется "по актуальной международной повестке".

Как ранее писал сайт kp.ru, Сергей Лавров подтвердил, что второй раунд переговоров Москвы и Киева состоится, и отметил, что Россия в ходе этого мероприятия готова обсуждать вопрос гарантий безопасности.