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Политика3 марта 2022 9:10

Интервью Сергея Лаврова российским и иностранным СМИ 3 марта 2022: прямая онлайн-трансляция

Сайт kp.ru проводит прямую онлайн интервью Сергея Лаврова российским и иностранным СМИ 3 марта 2022 года
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
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Сергей Лавров

Сергей Лавров

Фото: REUTERS

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в четверг, 3 марта 2022 года, дает интервью ведущим средствам массовой информации, представляющим как Российскую Федерацию, так и другие страны.

Трансляцию беседы главы министерства иностранных дел (МИД) России с журналистами можно посмотреть на сайте kp.ru. Она стартует в ближайшие минуты.

Ожидается, что ключевой темой разговора станет специальная операция России на Украине, к которой в настоящее время прикованы взгляды всего мира.

Это подтвердили в МИД России, уточнив, что Лавров выскажется "по актуальной международной повестке".

Как ранее писал сайт kp.ru, Сергей Лавров подтвердил, что второй раунд переговоров Москвы и Киева состоится, и отметил, что Россия в ходе этого мероприятия готова обсуждать вопрос гарантий безопасности.

Политика: В ВЕРХАХ