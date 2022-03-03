Интервью Сергея Лаврова российским и иностранным СМИ 3 марта 2022: прямая онлайн-трансляция

Сергей Лавров
Фото: REUTERS
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в четверг, 3 марта 2022 года, дает интервью ведущим средствам массовой информации, представляющим как Российскую Федерацию, так и другие страны.
Трансляцию беседы главы министерства иностранных дел (МИД) России с журналистами можно посмотреть на сайте kp.ru. Она стартует в ближайшие минуты.
Ожидается, что ключевой темой разговора станет специальная операция России на Украине, к которой в настоящее время прикованы взгляды всего мира.
Это подтвердили в МИД России, уточнив, что Лавров выскажется "по актуальной международной повестке".
Как ранее писал сайт kp.ru, Сергей Лавров подтвердил, что второй раунд переговоров Москвы и Киева состоится, и отметил, что Россия в ходе этого мероприятия готова обсуждать вопрос гарантий безопасности.