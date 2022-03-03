Отдать нельзя оставить: что будет с российскими «боингами» и «аэрбасами»

Всего в лизинге у ирландских компаний порядка 240 российских самолетов Фото: Мария ЛЕНЦ

До 28 марта европейские лизинговые компании должны отозвать из России свои лайнеры. Это часть санкций от Евросоюза. Российским авиакомпаниям запрещено использовать европейские самолеты, а также получать запчасти к ним, ремонт, техобслуживание и т. п.

Отдельное заявление выпустил американский концерн Boeing. Там говорится о «приостановке сотрудничества». Не будут поставляться новые борта, сворачивается техническая поддержка и обслуживание российских самолетов. По словам исполнительного директора агентства "АвиаПорт" Олега Пантелеева, которые приводят РИА Новости, это не есть однозначное основание для того, чтобы прекратить использовать «боинги» в России, - если будет решен вопрос с их техподдержкой.

Санкции по поводу европейских «аэрбасов» жестче. Но проблема еще и в том, что большая часть наших самолетов — в лизинге у зарубежных, преимущественно европейских, компаний.

Лизинг – это долгосрочная аренда. Лизинговая компания покупает у производителя самолеты, регистрирует их, где ей удобнее (не удивляйтесь, но, по данным Bloomberg, более 700 российских самолетов зарегистрированы на Бермудах) и сдает в аренду перевозчикам. Это общемировая практика. Выкупать дорогостоящие борта в собственность даже для крупной авиакомпании нерентабельно. Лизинг позволяет с меньшими затратами летать на новых, современных, самолетах и не думать, куда девать старые.

В России есть свои лизинговые компании (типа Сбербанк Лизинг и ВТБ Лизинг). Они обеспечивают наших перевозчиков родными «суперджетами», но владеют также «боингами» и «аэрбасами». Но куда больше лайнеров взято в аренду у зарубежных, преимущественно европейских, компаний.

Сейчас данные по «хозяевам» отечественных самолетов уточняет Росавиация — собирает информацию у авиакомпаний. Но есть оценки, которые уже собрали западные СМИ, ориентируясь на сведения международных авиаконсалтинговых компаний.

По подсчетам зарубежных авиаэкспертов, больше всего отечественных самолетов (152) - в лизинге у ирландской AerCap. В том числе 96 бортов «Аэрофлота», 17 «Победы». AerCap называют и «главным пострадавшим» - в России и на Украине у нее, если верить западной прессе, самолетов на $2,5 миллиарда.

Всего в лизинге у ирландских компаний порядка 240 российских самолетов.

Это не считая сингапурской BOC Aviation с офисами в Дублине и Лондоне, которая тоже объявила о планах разорвать отношения — у нее в России 18 бортов (в том числе у «Аэрофлота», S7, «Уральских авиалиний»).

Еще один «хозяин» наших самолетов — компания Avolon, которая на 70% принадлежит крупнейшему китайскому лизингодателю Bohai Leasing. Это 17 бортов, их судьба пока непонятна.

Не все плохо — более 360 самолетов в лизинге у отечественных компаний. Но это не отменяет проблемы с обслуживанием и запчастями для импортных лайнеров. И в целом бортов в «зарубежной аренде» все же значительно больше — свыше 500 (с учетом всех лизинговых компаний, включая мелкие).

Как рассказали kp.ru эксперты, некоторые наши авиакомпании уже получили уведомления о том, что должны вернуть самолеты лизингодателю до 28 марта. Некоторые не получили. Самолеты пока продолжают летать. Попытка изъять борт была всего одна - «Победе» пришлось оставить самолет в Стамбуле, на нейтральной территории, по запросу Ирландии, где находится лизинговая компания.

Впрочем, как европейские «хозяева» самолетов будут исполнять санкции, не понимают не только российские, но и европейские авиаэксперты.

Агентство Bloomberg цитирует президента европейской консалтинговой авиационной компании IBA Фила Сеймура. По его прогнозам, в лизинговой отрасли можно ждать банкротств не позже, чем через неделю. Хотя бы потому, что российские компании должны были уже перевести платежи за март, а теперь — все, денег не будет. Но это еще не главные сложности.

Обычно борта готовятся к возврату лизингодателю заранее, проверяется техническое состояние, документация. Заранее ищут новых потенциальных клиентов - сейчас на авиарынке не та ситуация, чтобы за самолетами стояла очередь. А кроме того, лизинговые компании, как инициаторы разрыва договора, сами должны и заботиться о возвращении своего имущества.

-Мы говорим о сотнях самолетах, которые надо забрать! Куда, черт возьми, их деть? А если Россия откажется сотрудничать - как мы вообще их получим? - приводит слова того же Сеймура New York Times.

Еще один авиаэксперт сообщил New York Times, что лизинговым компаниям, видимо, придется оставить «этот металл» в России — дешевле выйдет.

Но даже при таком раскладе для нашей страны ситуация совсем не радужная.

-Проблема — в техническом обслуживании, как обеспечивать его дальше на должном уровне и где брать запчасти, - прокомментировал kp.ru ситуацию главный редактор портала avia.ru Роман Гусаров.

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