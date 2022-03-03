Это была третья армия Европы: с чем столкнулись российские военные на Украине

Военный эксперт Владислав Шурыгин оценил боеспособность ВСУ Фото: REUTERS

В эфире «Радио «Комсомольская правда» военный обозреватель Владислав Шурыгин обсудил с ведущим Сергеем Марданом то, насколько грозной силой была армия Украины перед началом наших действий на данных территориях - и что делать с вооруженными силами страны после завершения острой фазы спецоперации.

- Почему так трудно идет операция? С чем столкнулась наша армия?

- Общее убеждение сложилось, что украинская армия – чуть ли не иракская армия, набитая устаревшим советским вооружением, пацифистами, не желающими воевать, которые дружно разберутся. Это пост-история после больших разгромов 2014-15-го годов, если брать Иловайск и Дебальцево. Но за 8 лет произошли очень большие изменения.

- В сторону увеличения или модернизации?

- ВСУ на момент начала операции – третья армия Европы. Мы были первой, Турция – второй, украинцы - третьей. Там провели очень серьезные реорганизации. Полностью обновили офицерский корпус. Своих нациков, которые прошли боевые действия, они пропустили через военные училища. И этим сделали сразу две вещи.

- Какие именно?

- Первое – получили обстрелянный, мотивированный и опытный комсостав за восемь лет. Многие выросли сейчас до командиров батальонов и бригад. И они полностью растворили те самые ВСУ, которые в 2014-м году не сильно рвались воевать. Качественно – это другая армия.

- Не просто четко мотивированная?

- Там большой контингент людей с сильными националистическими взглядами. Которые эту войну рассматривают для себя как священную войну против своего главного врага.

- Почему именно так?

- Потому, что все 8 лет эта армия накачивалась против единственного противника на планете. Не против марсиан, террористов арабских - а против России. Они методично строили армию, которая должна была выйти на такой уровень примерно через год.

- На какой именно уровень?

- Через год они должны были призвать еще 100 тысяч контрактников. И по численности войск практически подойти вплотную к нам. За следующие полтора-два года они собирались реформировать свои военно-воздушных силы. Для нас везение, что не успели. Это осталось их уязвимой пятой. Денег на ВВС не хватило.

- То есть через год-полтора они должны были выйти на уровень близкий к паритету с нами?

- На уровень, при котором любой военный конфликт Киева с Москвой делал для России этот конфликт неприемлемым. Для нас выбор был между «плохо» и «очень плохо». Мы понимали, что через год-полтора будем иметь дело с качественно другим противником. И надежд на то, что Украина изменит свою позицию и перестанет на экспрессе мчаться к войне, у нас не было.

- Мы готовились защищаться, не нападать?

- Если Киев не хотел войны, то хотя бы один пункт минских соглашений мог выполнить?

- Украинские войска реорганизовывали под американский стандарт?

- Они с помощью американского финансирования провели реорганизацию. И перешли на организацию в четыре командования. Серьезно перевооружились, особенно их сухопутные войска. Получили современную закрытую связь. Новую систему управления боем. Множество систем, связанных с разведкой и целеуказанием. Современную амуницию и снаряжение. И в последние месяцы к ним потоком пошло оружие поля боя. Различные противотанковые комплексы и переносные зенитно-ракетные комплексы. Все это начали туда закачивать в последние полтора месяца - то, что должны были закачать в следующие полтора года.

- Эту армию натаскивали на нас?

- Она должна была выполнить свою историческую миссию. Если в 2015-м считалось, что у Украины осталось от 150 до 300 танков на ходу, то на сегодня у них было укомплектовано 880 боевых машин.

- То есть, мы подавляем сопротивление мощной армии?

- Мы четко отдавали себе отчет, с кем будем иметь дело, что это за противник. И мы готовились. На то, чтобы сделать украинскую армию не способной к активным боевым действиям, уйдет, минимум, недели две-три.

- Чтобы перемолоть их технику и основной состав?

- Технику, вооружение, и чтобы они больше не могли выйти в поле и что-то сделать. Оборона в городах – отдельная проблема. Но чтобы они утратили все наступательные возможности, на это уйдет не менее 15-20 дней.

- Для деморализации украинской армии какое количество потерь необходимо?

- Стойкость частей и подразделений зависит от процента потерь, она очень резко снижается по мере ухода вниз. Потери стрелковым взводом половины состава убитыми и ранеными не приводит к потере боеспособности взвода. А вот такие потеря на уровне дивизии делает ее небоеспособной.

- Их небоеспособность — это сдача Мариуполя?

- Если мы в течении недели закроем вопрос с Мариуполем, и группировкой под Славянском, точнее, в района Дебальцевского котла, где ударный кулак порядка 12 бригад, то это страшно ударит и по настроениям, и по боеспособности всей армии.

- Озвучивать данные о потерях необходимо?

- Украина не знает, сколько она потеряла. В частях ВСУ знают про потери в своем подразделении: вот нас разгромили, потрепали, от моего взвода сколько-то осталось. А что за километр от них? Никто не знает.

- Территориальные батальоны — их роль значительна?

- Это фольксштурм. Появилось жуткое видео, когда этих тербатовцев с бутылками с зажигательной смесью кинули на нашу колонну. И этих гражданских людей, которые ничего не знают о войне, в этом лесу, как им казалось, надежном и удобном для нападения, в считанные минуты разгромили. Они отдали жизни за миф, а те, кто проходил мимо, колонна, этого даже не заметила. Территориальные батальоны – это вещь, которая в современной войне роли не сыграет. В современной войне побеждает вооружение и организация.

- Что нужно сделать, чтобы не гибли мирные граждане?

- Политические решения руководства, которое вынуждено будет понять, что население гибнет бессмысленно.

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