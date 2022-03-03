Блогеры ради очередного фейка «раскопали» могилы полугодовой давности

Видео с «сенсацией» выложил на Ютьюб пользователь Эльдар Днепр

ФЕЙК: «В Сургуте подготовили сотни могил для погибших на Украине солдат»

Видео с «сенсацией» выложил на Ютьюб пользователь Эльдар Днепр. Заголовок не менее кричащий, чем содержание: «Сургут готовится к 200м».

На картинке - оператор снимает из движущейся по кладбищу машины ряды выкопанных могил. Голос за кадром комментирует: «Сургутское городское кладбище. Походу идет подготовка к захоронению. Четвертый день войны. Это вчерашнее видео».

НА САМОМ ДЕЛЕ: Ничего общего со спецоперацией на Украине это видео не имеет. Кадры были сняты в октябре прошлого года. Кстати, тогда они тоже использовались для распространения фейков: «После принудительной вакцинации хоронили штабелями», «к вакцинации готовятся, молодцы», «это копают для тех, кто привился», писали тогда «эксперты» в области здравоохранения.

Но администрация кладбища пояснила откуда такое количество свежих могил: «Когда у нас начинаются низкие температуры, очень проблематично подготовить могилу к захоронению, поэтому делается все для того, чтобы избежать проблем. Это определено в постановлении города Сургута, то есть прописано, что мы имеем право подготавливать на зимний период», — заявил тогда директор МКУ «Ритуал» Игорь Фурив.

Более того, у украинского блогера из Днепра, видимо, проблемы с географией. На улице март, а снега на Сургутском кладбище - ни грамма.

На это же обратили внимание и комментаторы под видео:

Gaus Hitman: Я из Сургута. Это видео снималось в Сургуте осенью 2021 года в местных новостях в сюжете про кладбище - подготовка к зиме. Открою секрет - живем на Севере, зимой копать могилы тяжело, поэтому осенью, пока погода позволяет копают. Сейчас в Сургуте снега в 1 метр.

Muaz Muaz: Эльдар взрослый мужик ерундой не страдай, в Сургуте снег по колено, а ты х…ю какую-то выставляешь

Geras: Хорошо в Сургуте в начале марта! Снега нет, тепло)

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