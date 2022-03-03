Изгнанная Наташей Королевой невестка-стриптизерша невероятно похорошела

Мелисса Волынкина расцвела рядом с Архипом Глушко Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Единственный сын Наташи Королевой и Сергея Глушко больше года живет с Мелиссой Волынкиной. Сначала молодые обитали на чердаке загородного особняка звездных родителей Архипа Глухко. Однако недавно стало известно, что влюбленные выпорхнули из гнезда. По слухам, певице не удалось наладить отношения с невесткой-стриптизершей. В итоге наследник артистки последовал за изгнанной пассией. Теперь Мелисса и Архип живут в столичной квартире.

Наташа Королева и ее супруг Сергей Глушко явно не в восторге от Мелиссы Волынкиной. Зато их единственный сын Архип Глушко настроен решительно. Он преподнес возлюбленной заветное колечко и привел ее жить на третий этаж родительского особняка. По просьбе Королевой и Тарзана чаровница оставила развратные танцы у шеста, которыми неплохо зарабатывала, и стала визажистом.

А не так давно молодые съехали от родителей Архипа. В одном из интервью Королева заявляла, что своему сыну помогать материально не намерена, однако жилплощадь Архипу, который решил начать самостоятельную жизнь, по всей видимости, все же предоставила.

Впрочем, превращаться в домохозяйку и менять стиль жизни невестка певицы явно не намерена. Мелисса разместила в блоге видео из ночного клуба.

В кадре девушка предстала во всей красе - томный взгляд, пухлые губы и острые скулы. На голове - корона. От похорошевшей стриптизерши невозможно отвести глаз.

Развлекаться возлюбленная Архипа пошла не одна. Сын Королевой в компании близких друзей находился рядом с Волынкиной.