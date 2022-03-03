Украинская пропаганда вспомнила про военный призыв в России, чем подняла волну паники

В России до сих пор половина армии формируется на призывной основе Фото: Олег ЗОЛОТО

ФЕЙК: «Россиян призывного возраста забирают воевать на Украину»

Такой фейк сейчас активно расползается по социальным сетям и мессенджерам. Якобы минобороны несет огромные потери на Украине и чтобы хоть как-то их восполнить идет полная мобилизация населения с последующей отправкой их в зону специальной операции.

НА САМОМ ДЕЛЕ: Отрицать, что некоторым призывникам пришли повестки в военкомат, мягко говоря глупо. Но кто сказал, что они связаны с тем, что происходит на Украине?

Возможно мы откроем большой секрет, но в России до сих пор половина армии формируется на призывной основе. И два раза в год - 1 апреля и 1 октября начинается весенний и, соответственно, осенний призыв. И всегда перед этим, тем, кто призыву подлежит приходят повестки, что надо явиться в военкомат.

Вызывают заранее, чтобы было время пройти медосмотр, психологические тесты, формирования личного дела со всевозможными справками с учебы и работы. Так было и в прошлом году, и в позапрошлом, и даже еще раньше. Так что со спецоперации на Украине это никак не связано. Более того, первые военнослужащие отправятся в части не раньше 25 апреля.

Что касается повесток россиянам «под 40», то это тоже не новость. Подобные повестки на сборы - нормальная практика Минобороны, которая проводится уже не первый год.

Отдельно напомним, что Министерство обороны не раз подчеркивало, что ни солдаты-срочники, ни курсанты не задействованы в операции. Кстати, именно по этой причине в ней не участвуют и белорусские военнослужащие - там армия полностью состоит из призывников.

Ну а «переписка сыночка с мамой» вообще не выдерживает никакой критики. Тут все любимые приемы пропаганды: и «я в плену, тут хорошо», и «нас обманули», и «все погибли, я чудом выбрался», и даже «нас отправили убивать мирных жителей». Удивительный набор самых жестких маркеров для взвинченной целевой аудитории.

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